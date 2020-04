Ajax, Feyenoord en PSV houden gemengde gevoelens over aan het besluit dat de KNVB vrijdag nam over het einde van de Eredivisie. De topclubs kunnen zich erin vinden, al balen ze ook. PSV verbaast zich daarnaast over de manier waarop de stemronde vrijdag verliep.

"We waren graag kampioen geworden en hebben het hele jaar bovenaan gestaan, maar in deze situatie is het ook begrijpelijk. Er zijn veel belangrijkere zaken dan voetbal", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax op de site van de club.

"Het is een dubbel gevoel. Er is nu duidelijkheid richting volgend seizoen, maar een paar weken geleden bespraken we nog of we met publiek zouden kunnen spelen en nu is er tot 1 september geen voetbal."

Ajax mag hopen op een direct ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League in. Dan moet de winnaar van het huidige CL-seizoen - als dat al uitgespeeld wordt - zich wel via de eigen nationale competitie plaatsen voor het miljardenbal.

Ajax koos er vrijdag voor om niet te stemmen bij de KNVB-vergadering. "Want clubs kunnen zodanig stemmen dat ze er zelf voordeel van hebben, terwijl de KNVB de beslissing moet nemen", aldus Van der Sar.

Feyenoord: 'Blijft ontzettend jammer zo te eindigen'

Ook bij Feyenoord, dat als nummer drie een Europa League-ticket krijgt, is er zowel opluchting als teleurstelling. De vijftienvoudig landskampioen wijst erop dat het besluit pas definitief is als de UEFA 27 mei goedkeuring geeft.

"Het zou voor Feyenoord natuurlijk goed zijn als dit uiteindelijk ook de uitkomst is. Europese wedstrijden spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van onze spelers en voor de uitstraling en de financiën van de club", aldus algemeen directeur Mark Koevermans op de site van Feyenoord.

"Aan de andere kant blijft het ontzettend jammer dat we de competitie zo moeten beëindigen. We zaten in zo'n geweldige flow, dat ik me in elk geval altijd zal blijven afvragen wat er nog mogelijk was geweest als we de competitie gewoon hadden kunnen afmaken."

De KNVB zette bovendien een streep door de bekerfinale, wat betekent dat Feyenoord ook die kans op een prijs ziet vervliegen. De ploeg van trainer Dick Advocaat zou in de eindstrijd tegenover FC Utrecht staan.

PSV verbaasd over stemprocedure

Algemeen directeur Toon Gerbrands van nummer vier PSV kan zich vinden in het startbewijs voor de Europa League-voorronde dat zijn club krijg. Hij is echter vooral verbaasd dat PSV werd betrokken bij de besluitvorming over het wel of niet toewijzen van een kampioen en promotie/degradatie, terwijl de club net als onder meer Ajax niet had gestemd.

"Dat hebben we uitdrukkelijk zo laten weten. We wisten ook niet dat een niet-stem zou meetellen bij de bepaling van een meerderheid voor of tegen. Dat is ons nooit verteld", zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad.

"We hebben er heel bewust voor gekozen om niet in deze discussie betrokken te worden, net als een aantal andere clubs. Je praat over de toekomst van een club. Zo'n beslissing zou misschien wel in kunnen houden dat een club in ongelooflijke financiële problemen zou kunnen komen."

Overigens vertelde KNVB-directeur Eric Gudde na de vergadering dat de negen blanco stemmen niet zijn meegenomen in de bepaling van een meerderheid, maar dat de bond de stemming terzijde heeft geschoven omdat deze niet eenduidig was.

Volg alle ontwikkelingen en reacties over het einde van het Eredivisie-seizoen in ons liveblog.