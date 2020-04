Bij RKC Waalwijk en ADO Den Haag heerst opluchting nu eindelijk duidelijk is dat de clubs ook volgend seizoen in de Eredivisie uitkomen. De KNVB besloot vrijdag dat de nummers achttien en zeventien van de competitie niet degraderen in het stopgezette seizoen.

"We zijn opgelucht dat we nu duidelijkheid hebben over het niveau waarop we gaan spelen en verder kunnen met de organisatie en de selectie voor volgend seizoen", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC tegen NU.nl.

"En ook gezien alle mitsen en maren die vanwege de crisis nog op ons afkomen. Voor de totale branche is het goed dat er duidelijkheid is. Ik hoop dat het hele mediacircus nu een beetje verstomt."

Van Mosselveld had liever gezien dat de KNVB iets eerder naar buiten was gekomen met de scenario's waaruit gekozen zou worden. Nu lekte dat donderdagavond uit en hoorden de clubs het vrijdagochtend pas definitief. "Al is het makkelijk en tegelijkertijd moeilijk om te oordelen aan de zijlijn", aldus de oud-verdediger.

"Wellicht was het goed geweest om scenario 3 (waarin de Eredivisie zou worden uitgebreid naar twintig clubs, red.) eerder te benoemen om erover te discussiëren. Het was ook vrij kort dag om je mening te geven over het lot van een ander, maar uiteindelijk heeft de KNVB het enige juiste gedaan."

Overigens spreekt Van Mosselveld tegen dat RKC gelobbyd heeft bij andere clubs, zoals sommige media schreven. "We kozen er juist voor dat pad helemaal niet te bewandelen. Als was bepaald dat wij eruit moesten, dan was dat heel vervelend, maar dan was het zo."

ADO: 'Uitzonderlijk einde van moeilijk seizoen'

Ook bij concurrent ADO overheerst opluchting. "Het is een uitzonderlijk einde van een moeilijk seizoen. Want dat het moeilijk was, weet iedereen. Desondanks hadden we ons opnieuw met een eindsprint veilig willen spelen in de laatste acht speelronden", zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi in een verklaring op de site van ADO.

"Makkelijk gezegd natuurlijk, maar het geloof was er nog. Met oog op de nationale gezondheid is het volledig begrijpelijk dat er tot 1 september niet gevoetbald zal worden en dat de competities beëindigd zijn. Nu ook het vervolg duidelijk is, kunnen we op een aantal vlakken verder."

Het besluit van de KNVB om geen promotie en degradatie door te voeren wekte woede bij SC Cambuur en De Graafschap, die in de Keuken Kampioen Divisie op weg leken naar de Eredivisie. Verder worden er geen kampioenen aangewezen en worden de Europese tickets verdeeld op basis van de stand.

