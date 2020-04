Eric Gudde, de directeur betaald voetbal van de KNVB, begrijpt dat verschillende clubs boos en zeer teleurgesteld zijn na de besluiten van de bond over de afwikkeling van het beëindigde seizoen in het betaald voetbal.

"Ik snap alle teleurstellingen, het zijn ook pijnlijke beslissingen", zegt Gudde in gesprek met NU.nl. "Het meest pijnlijk vind ik misschien nog wel de situatie van FC Utrecht, dat én de bekerfinale niet kan spelen én net niet op een plek staat die recht geeft op Europees voetbal."

De directie betaald voetbal, die naast Gudde bestaat uit Jean-Paul Decossaux, besloot vrijdag dat er geen kampioen wordt aangewezen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, dat de Europese tickets verdeeld worden op basis van de huidige ranglijst van de Eredivisie en dat er geen promotie of degradatie zal zijn.

Vrijwel direct nadat deze beslissingen openbaar werden, kwam er harde kritiek van clubs. SC Cambuur en De Graafschap, die door het besluit niet zullen promoveren, spreken respectievelijk van "de grootste schande ooit" en "een poppenkast". FC Utrecht en AZ, de nummer zes en twee van de Eredivisie, melden de voorgestelde verdeling van de Europese tickets niet te accepteren.

"Welke beslissingen we vandaag ook genomen hadden, er zouden altijd mensen teleurgesteld zijn", zegt Gudde in reactie op de kritiek. "We hebben gewerkt aan een zo zorgvuldig mogelijk proces en geprobeerd zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Het is aan anderen om te beoordelen of we het goed hebben gedaan."

Stemming zorgt niet voor eenduidige uitkomst

Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren, organiseerde de KNVB vrijdag een digitale stemming onder alle 34 clubs over de gevolgen voor promotie/degradatie, hoewel het uiteindelijke besluit altijd bij de directie betaald voetbal zou liggen. Zestien clubs stemden voor promotie/degradatie, negen stemden tegen en negen stemden blanco.

"We vinden dat we onze leden in een democratisch bestel horen te raadplegen", aldus Gudde. "Dan hoop je dat er een overduidelijke uitkomst uit de bus rolt, maar de uitslag van de raadpleging was zo divers, dat je niet kunt zeggen dat hij eenduidig was. Dus moesten we als directie zelf beslissen."

Met voor alle clubs in de Eredivisie nog acht of negen wedstrijden te spelen, besloot de directie dat er nog te veel goed te maken of te verliezen was. "Daarom vinden we het middel degradatie niet passend."

De optie om Cambuur en De Graafschap wel te laten promoveren en RKC Waalwijk en ADO Den Haag niet te laten degraderen, was door de KNVB al voor de stemming afgeschoten. "Dat zou makkelijk zijn, want dan waren er niet veel teleurstellingen geweest", zegt Gudde. "Maar een Eredivisie met twintig clubs is volstrekt onuitvoerbaar, dus daar hebben we onze verantwoordelijkheid in genomen."

Stand boven in Eredivisie 1. Ajax 25-56 (+45) CL

2. AZ 25-56 (+37) CL

3. Feyenoord 25-50 (+15) EL

4. PSV 26-49 (+26) EL

5. Willem II 26-44 (+3) EL

6. FC Utrecht 25-41 (+16)

7. Vitesse 26-41 (+10)

'Schaal kan beter naar de zorg'

Dat nummer één Ajax niet tot kampioen zou worden uitgeroepen, was voor de KNVB al enige tijd duidelijk. "Als we een schaal zouden hebben, zouden we die beter kunnen uitreiken aan een van de vele mensen die werkzaam zijn in de zorg", aldus Gudde. "Daar zijn ook geen vragen over gesteld door de clubs."

De bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord alsnog spelen, desnoods in september zoals FC Utrecht voorstelde, was geen optie. Gudde: "Het is heel duidelijk: tot 31 augustus mag er van het kabinet niet gevoetbald worden. En de UEFA wil dat we voor 25 mei inleveren welke clubs Europees gaan spelen."

Al met al werd het een vervelende dag voor Gudde, zoals hij voor de vergadering al verwachtte. "Maar ik hoop dat er wel draagvlak zal komen voor deze besluiten. En solidariteit, ondanks de bittere teleurstellingen."

