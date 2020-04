FC Utrecht accepteert het voorgenomen besluit van de KNVB over de verdeling van de Europese tickets niet en stapt daarom naar de voorzieningenrechter. Ook AZ gaat op voorhand niet akkoord.

"Het is voor FC Utrecht onaanvaardbaar dat de bekercompetitie, die op één wedstrijd na niet is uitgespeeld, geheel genegeerd wordt en niet meeweegt in de afweging welke club op sportieve gronden recht heeft op een Europees ticket", melden de Domstedelingen vrijdag op de website.

FC Utrecht had zich geplaatst voor de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin Feyenoord de tegenstander zou zijn. De ploeg van coach John van den Brom kreeg van de KNVB geen ticket voor Europees voetbal toegewezen.

Feyenoord, PSV en Willem II, de nummers drie tot en met vijf op de huidige ranglijst, mogen wel naar de groepsfase of de voorronde van de Europa League. "Het ticket voor de groepsfase van de Europa League wordt zonder enige toelichting toegekend aan Feyenoord op basis van de ranglijst in de competitie", stelt FC Utrecht.

Op de ranglijst is FC Utrecht terug te vinden op de zesde plaats. De club heeft drie punten minder dan Willem II, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Bovendien is het doelsaldo van de nummer zes veel beter dan dat van de Tilburgers (+16 tegenover +3).

AZ niet akkoord met ticket voor voorronde CL

Omdat de Europese tickets worden verdeeld op basis van de huidige ranglijst, stroomt AZ als nummer twee in de tweede voorronde van de Champions League in. Het beste Champions League-ticket voor volgend seizoen gaat naar koploper Ajax.

AZ kan zich niet vinden in deze verdeling van de tickets. "Wij hebben op de achtergrond al weken getracht om meerdere scenario's uit te werken, dit om de situatie waar we nu in beland zijn te voorkomen", vertelt algemeen directeur Robert Eenhoorn op de website van zijn club. "Onze voorstellen zijn echter onbeantwoord gebleven."

"We hebben hierbij ook steeds de afgesproken weg bewandeld, waarbij solidariteit en compensatie gedurende het hele traject zwaar hebben gewogen", vervolgt Eenhoorn. "We vinden het teleurstellend dat we nu genoodzaakt zijn om in deze crisis op deze manier kenbaar te moeten maken dat we niet akkoord gaan met de wijze waarop het bestuur Betaald Voetbal de toebedeling van de Europese tickets tot stand heeft gebracht."

AZ heeft na 25 wedstrijden evenveel punten als Ajax, maar de ploeg van coach Arne Slot staat een plek lager door een minder doelsaldo (+37 tegenover +45). Wel wonnen de Alkmaarders beide onderlinge confrontaties met de Amsterdammers (1-0 thuis en 0-2 uit).

Volg alle ontwikkelingen en reacties over het einde van het Eredivisie-seizoen in ons liveblog.