SC Cambuur-trainer Henk de Jong is woedend over de beslissing van de KNVB om zijn club samen met De Graafschap niet te laten promoveren naar de Eredivisie. De bond bepaalde vrijdag dat ADO Den Haag en RKC Waalwijk hun plek op het hoogste niveau behouden.

"Dit voelt voor mij als de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit. Je zal maar verantwoordelijk voor deze beslissing zijn, dat ga je je hele leven meedragen", zegt De Jong in een eerste reactie tegen de NOS.

"We hadden de UEFA, de stemming en de ranglijst mee. Het gaat om elf punten voorsprong. Als je dan deze beslissing neemt, spelen er volgens mij andere dingen. Wat hier gebeurt, is sport-onwaardig."

De Jong snapt best dat het seizoen werd stopgezet. "Maar dan moet je niet zeggen: de Champions League-plaatsen worden op doelsaldo beslist en de rest telt niet. De Keuken Kampioen Divisie wordt hiermee tenietgedaan en kapotgemaakt, faliekant de nek omgedraaid. Dit is niet normaal."

De KNVB ging met het besluit om geen clubs te laten promoveren en degraderen tegen een stemming van de clubs in. Verder werd onder meer besloten dat koploper Ajax geen kampioen wordt dat de Europese tickets verdeeld worden op basis van de huidige ranglijst.

Cambuur leek na 29 speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie hard op weg naar promotie in de Eredivisie. De club uit Leeuwarden domineerde samen met De Graafschap, dat op vier punten afstand de nummer twee is.

De Graafschap-trainer Snoei vindt besluit onrechtvaardig

Ook De Graafschap-trainer Mike Snoei is niet te spreken over het besluit van de KNVB. "De teleurstelling is enorm groot, niet normaal. Dit is zo onrechtvaardig", foetert hij bij Omroep Gelderland. "Ook omdat de voorsprong zo enorm groot is."

Snoei is vooral boos dat de KNVB niets heeft gedaan met de stemming onder de clubs. "Waarom ga je dan stemmen? Het hele idee van stemmen vond ik al waardeloos. Nu ga je kalkoenen vragen wat ze van Kerstmis vinden."

sc Heerenveen was een van de weinige clubs die niet stemde over het seizoen. "Het is niet aan ons te beslissen over het lot van collega-clubs. Dat is niet onze rol. Wij hebben daarom niet gestemd", zei algemeen directeur Cees Roozemond voorafgaand aan de stemming op de site van sc Heerenveen.

De uiteindelijke beslissing lag bij Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux, die samen de directie betaald voetbal van de KNVB vormen. De bond wilde echter ook dat alle clubs zich via een digitale stemming uitlieten over welke clubs de Europese tickets krijgen en of er clubs promoveren en/of degraderen.

Volg alle ontwikkelingen en reacties over het einde van het Eredivisie-seizoen in ons liveblog.