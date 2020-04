De FIFA heeft vrijdag een bedrag van in totaal 150 miljoen dollar (bijna 139 miljoen euro) overgemaakt naar de 211 aangesloten nationale bonden. Daarmee wil de wereldvoetbalbond de landen helpen tijdens de coronacrisis.

"De pandemie zorgt voor ongehoorde uitdagingen voor de hele voetbalgemeenschap en als wereldvoetbalbond is het de plicht van de FIFA om degenen te ondersteunen die dat acuut nodig hebben", laat FIFA-voorzitter Gianni Infantino weten op de website van de bond.

"Dit begint met het verlenen van onmiddellijke financiële steun aan onze aangesloten bonden, waarvan er vele met ernstige financiële problemen kampen. Dit is de eerste stap van een verreikend financieel noodplan dat we ontwikkelen om te reageren op deze situatie."

Met het bedrag van de FIFA worden betalingen van 2019 die nog niet waren voldaan en van 2020 nu al uitgekeerd. De bonden krijgen afzonderlijk allemaal direct circa 500.000 dollar (ruim 463.000 euro).

Het bedrag zou eigenlijk pas overgemaakt worden in juli, samen met nog openstaande betalingen uit 2019. Door versoepelingen van de regels is dit nu al mogelijk voor de FIFA.

Eerder deze maand maakte de FIFA al werk van een noodfonds om voetbalorganisaties die in deze crisistijd in financiële problemen komen te kunnen ondersteunen. Daarmee zouden naar verluidt honderden miljoenen vrijgemaakt worden. Het bedrag van vrijdag is daarvan de eerste stap.

