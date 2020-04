De KNVB wil dat de Nederlandse clubs, die straks een Europees ticket toegewezen krijgen, een gedeelte van het verdiende geld verdelen over de andere clubs in het betaald voetbal. Dat staat in een gelekte brief van het bestuur betaald voetbal die in handen is van De Telegraaf.

De KNVB maakt later op vrijdag officieel bekend op welke manier het Eredivisie-seizoen wordt beëindigd. De competitie kan hoe dan ook niet worden afgemaakt, omdat evenementen in Nederland tot 1 september zijn verboden.

De Europese tickets worden verdeeld op basis van de huidige stand. Dat betekent dat Ajax waarschijnlijk een ticket voor de groepsfase van de Champions League krijgt en AZ de voorronde van het miljoenenbal in mag. Feyenoord gaat naar de groepsfase van de Europa League en PSV en Willem II krijgen een ticket voor de voorronde van de Europa League.

"Het bestuur is van mening dat de clubs, die op grond van het besluit van het bestuur betaald voetbal zullen deelnemen aan de Europese clubcompetities, de zware morele verplichting hebben om een gedeelte van de gelden die zij ontvangen in verband met deze deelname, te verdelen onder alle betaaldvoetbalorganisaties", zo staat er in de uitgelekte brief.

Later meer duidelijk over promotie- en degradatieregeling

Later op vrijdag wordt bekend wat er gaat gebeuren met de promotie- en degradatieregeling. De KNVB kijkt naar twee scenario's: één waarbij alles hetzelfde blijft en één waarbij er wél degradanten en promovendi zijn.

In dat laatste geval degraderen hekkensluiter RKC Waalwijk en nummer zeventien ADO Den Haag naar de Keuken Kampioen Divisie. SC Cambuur en De Graafschap, respectievelijk de koploper en de nummer twee van de Eerste Divisie, maken dan juist de stap naar het hoogste niveau.

Het is ook nog niet duidelijk of er een kampioen wordt aangewezen. Ajax is momenteel koploper in de Eredivisie met hetzelfde puntenaantal als naaste belager AZ, maar de Alkmaarders beschikken over een minder goed doelsaldo.