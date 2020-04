De directie betaald voetbal van de KNVB heeft vrijdag besloten om het Eredivisie-seizoen 2019/2020 af te sluiten zonder kampioen en zonder promotie/degradatie. De Europese tickets worden verdeeld op basis van de huidige ranglijst, wat betekent dat koploper Ajax hoogstwaarschijnlijk rechtstreeks de Champions League in mag.

Ajax staat na 25 van de 34 duels op evenveel punten als nummer twee AZ, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo (+45 om +37). Ajax krijgt geen titel, maar wel het beste Champions League-ticket voor volgend seizoen.

De ploeg van Erik ten Hag mag rechtstreeks naar het hoofdtoernooi als de winnaar van de huidige Champions League-editie zich via de nationale competitie plaatst voor het miljardenbal. AZ stroomt in de tweede voorronde van de Champions League in.

Verder krijgt nummer drie Feyenoord een ticket voor de groepsfase van de Europa League, nummer vier PSV begint in de derde voorronde van dat toernooi en nummer vijf Willem II mag in de tweede voorronde van de Europa League starten. Voor nummer zes en bekerfinalist FC Utrecht is er geen Europees voetbal.

De Europese voetbalbond UEFA adviseerde alle nationale bonden donderdag al om de Europese tickets te verdelen op basis van prestaties in het huidige seizoen.

Stand boven in Eredivisie 1. Ajax 25-56 (+45) CL

2. AZ 25-56 (+37) CL

3. Feyenoord 25-50 (+15) EL

4. PSV 26-49 (+26) EL

5. Willem II 26-44 (+3) EL

6. FC Utrecht 25-41 (+16)

7. Vitesse 26-41 (+10)

Geen promotie Cambuur en De Graafschap

ADO Den Haag en RKC Waalwijk, die respectievelijk zeventiende en achttiende stonden in de Eredivisie, zullen door het besluit van de KNVB ook volgend seizoen op het hoogste niveau actief zijn.

Voor SC Cambuur en De Graafschap wacht een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, hoewel zij met ruime voorsprong de nummer één en twee zijn en de bovenste twee plaatsen recht gaven op promotie.

Directie gaat tegen stemming van clubs in

De KNVB organiseerde vrijdagmiddag een videoconferentie met alle clubs uit het betaald voetbal. Daarin werd besproken wat er moet gebeuren nu de competities niet meer uitgespeeld kunnen worden omdat alle evenementen in Nederland tot 1 september verboden zijn vanwege de coronacrisis.

De uiteindelijke beslissing lag bij Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux, die samen de directie betaald voetbal van de KNVB vormen. Maar zij wilden ook dat de clubs digitaal konden stemmen op twee scenario's: wel degradatie en promotie of geen degradatie en promotie.

Een derde scenario, waarbij er wel promotie maar geen degradatie zou zijn, was al eerder afgeschoten door de KNVB, omdat een Eredivisie met twintig clubs niet haalbaar zou zijn.

Zestien clubs stemden voor degradatie en promotie, negen clubs tegen degradatie en promotie en negen clubs bleven neutraal. De directie betaald voetbal vond deze uitslag niet duidelijk genoeg en heeft dus zijn eigen besluit genomen.

