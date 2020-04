Het lijkt zo goed als zeker dat de hoogste voetbalcompetitie in België vanwege de coronacrisis niet wordt afgemaakt, maar FC Antwerp weigert zich erbij neer te leggen. De huidige nummer vier van de Jupiler Pro League ziet niet in waarom het seizoen definitief gestaakt moet worden.

"Ik pleit ervoor om ten laatste op 1 juli opnieuw te beginnen", zegt Antwerp-voorzitter Paul Gheysens tegen Sporza. "Uiteraard achter gesloten deuren, zolang de virologen dat zeggen. Maar ik zou het huidige seizoen nog uitspelen."

De raad van bestuur van de Pro League adviseerde begin april de competitie niet meer te hervatten en Club Brugge tot kampioen uit te roepen. Dat voorstel moet maandag tijdens de algemene vergadering nog bekrachtigd worden, maar de kans is klein dat er nog een kink in de kabel komt.

Antwerp heeft weinig begrip voor het voornemen om het seizoen definitief te staken en besloot deze week zelfs de training in kleine groepjes te hervatten. Volgens de Belgische subtopper hebben de grotere clubs de touwtjes in handen, maar zijn die in de minderheid.

"Er willen drie ploegen stoppen, namelijk zij die de buit al binnen hebben en bang zijn die te verliezen als we toch doorspelen", aldus Gheysens. "De andere clubs moeten het maar uitzoeken. Het is allemaal zo opportunistisch. Wij zullen het been maandag 100 procent zeker stijf houden."

De algemene vergadering van de Pro League zou eigenlijk al op 15 april worden gehouden, maar werd meerdere keren uitgesteld en staat nu dus maandag op het programma. Dan wordt ook bekend hoe de Europese tickets verdeeld gaan worden. Over de afloop van het Eredivisie-seizoen komt deze vrijdag uitsluitsel.

