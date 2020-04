Na bijna zeven weken zonder Eredivisie-voetbal heeft de KNVB vrijdag de competitie officieel afgesloten. Ajax en AZ gaan naar (de vooronde van de) Champions League, ook Feyenoord, PSV en Willem II spelen Europees en ADO Den Haag en RKC Waalwijk handhaven zich. Maar er zijn meer conclusies.

Tweede seizoen ooit zonder kampioen

Voor de tweede keer in de historie is het seizoen afgesloten zonder kampioen van Nederland. Sinds het Rotterdamse Concordia zich in 1889 als eerste club ooit tot landskampioen kroonde, gebeurde het alleen in 1945 - het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog - dat er geen titel was.

AZ na elf jaar weer in top twee

Voor het eerst in elf jaar is AZ in de top twee van de Eredivisie geëindigd. De laatste keer was in het seizoen 2008/2009, toen onder leiding van Louis van Gaal de titel werd gepakt.

2008/2009 is ook de laatste jaargang waarin Ajax niet in de top twee eindigde. Het is dan ook de elfde keer op rij dat Ajax zich geplaatst heeft voor de (voorronde van de) Champions League.

AZ won afgelopen seizoen twee keer van Ajax. (Foto: Pro Shots)

Willem II voor het eerst deze eeuw in top vijf

De vijfde plaats van Willem II, dat daarmee een ticket pakte voor de voorronde van de Europa League, is een primeur deze eeuw voor de Tilburgers. De laatste top vijf-klassering was in het seizoen 1998/1999 toen trainer Co Adriaanse zijn ploeg naar de tweede plaats loodste.

Willem II speelde deze eeuw wel al Erupees voetbal - UEFA Cup in 2005 - maar dat had de club te danken aan het bereiken van de KNVB-bekerfinale.

Dessers en Berghuis topscorer

Met Heracles Amelo-spits Cyriel Dessers en Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis (beiden viftien goals) mogen twee spelers zich topscorer van dit seizoen noemen.

In het voordeel van Berghuis spreekt dat hij twee wedstrijden minder speelde (24) dan Dessers (26), maar de Oranje-international mocht zeven strafschoppen nemen (allemaal raak) en de Belgische Nigeriaan maar twee (een raak).

Steven Berghuis schoot al zijn strafschoppen raak. (Foto: Pro Shots)

Koopmeiners vaakst trefzeker vanaf de stip

Hoewel Berghuis met zijn zeven benutte strafschoppen feilloos was vanaf elf meter, benutte AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners er nog meer. Hij schoot acht keer raak, maar miste ook een keer.

Tadic meest waardevolle speler

Dusan Tadic gaat met elf goals en veertien assists de boeken in als meest waardevolle speler van het Eredivisie-seizoen. Vorig seizoen was hij dat ook al, al lag zijn doelpuntenmoyenne (28 goals en dertien assists) toen veel hoger.

Advocaat best presterende trainer

Feyenoord eindigt het seizoen als derde, maar Dick Advocaat is wel de best presterende trainer van het seizoen. Sinds de 72-jarige Hagenaar eind oktober Jaap Stam opvolgde verloor Feyenoord geen enkele keer (elf zeges, drie gelijke spelen) en pakten de Rotterdammers de meeste punten van alle clubs.

Advocaat was goed voor gemiddeld 2,57 punt per wedstrijd, terwijl Ajax-trainer Erik ten Hag en AZ-trainer Arne Slot over een heel seizoen uitkomen op 2,24 punt per duel.

Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers met Dick Advocaat, de best presterende trainer. (Foto: Pro Shots)

Meeste clean sheets voor Bizot

AZ kreeg dit de minste doelpunten tegen en Marco Bizot is dan ook de keeper met de meeste clean sheets. Zeventien keer hield hij zijn doel schoon.

Auassar grootste kaartenpakker

Sparta-middenvelder Adil Auassar gaat de boeken in als de grootste kaartenpakker van dit Eredivisie-seizoen. Hij zag elf keer geel. Geen enkele speler pakte meer dan een keer rood. Op Fortuna Sittard-aanvaller Mark Diemers werd het vaakst een overtreding begaan.