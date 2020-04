De Champions League-wedstrijd van vorige maand tussen Liverpool en Atlético Madrid krijgt nog een staartje. De burgemeester van Liverpool, Steve Rotheram, heeft donderdag om een onafhankelijk onderzoek gevraagd naar het doorgaan van het duel.

Liverpool-Atlético van 11 maart wordt als een van de oorzaken gezien voor de verspreiding van het coronavirus in de Engelse stad. Stadion Anfield was op die avond uitverkocht met 51.000 Engelse supporters en 3.000 uit Madrid afgereisde Spaanse fans.

Op dat moment waren er al zes bevestigde besmettingen in Liverpool, terwijl het COVID-19-virus ook al in Madrid in alle hevigheid was uitgebroken. Toch gingen er dus duizenden Spanjaarden mee naar Engeland.

"Als mensen besmet zijn geraakt als direct gevolg van een sportwedstrijd, waarvan we denken dat hij niet had mogen plaatsvinden, zou dat schandalig zijn", zegt Rotheram in gesprek met de BBC.

Al eerder klachten over doorgaan Liverpool-Atlético

Eerder vertelde de hoogste bestuurder die over de volksgezondheid in Liverpool gaat, Matthew Aston, al dat Liverpool-Atlético nooit door had mogen gaan. "Ik denk dat de ernst van de situatie op dat moment nog niet bij iedereen in de regering was doorgedrongen."

Liverpool-Atlético werd op het veld een waar spektakelstuk. Atlético won na een 2-0-achterstand en na verlenging knap met 2-3, waardoor zij verrassend de titelverdediger uitschakelden en zich plaatsten voor de kwartfinales van de Champions League.

Het toernooi kan voorlopig niet worden afgemaakt door de coronacrisis. De UEFA maakte donderdag bekend dat het afronden van de nationale competities prioriteit is en dat de Champions League en Europa League pas daarna in augustus worden afgerond, mits dat verantwoord is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.