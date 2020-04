Tottenham Hotspur-middenvelder Eric Dier moet vrezen voor een schorsing voor het woedend de tribune opgaan vorige maand om verhaal te halen bij een supporter. De Engelsman is donderdag aangeklaagd door de Engelse voetbalbond FA.

Dier stormde op 4 maart na afloop van de FA Cup-wedstrijd in eigen huis tegen Norwich City (verlies na strafschoppen) de tribune op om de confrontatie aan te gaan met een fan die zijn broer zou hebben beledigd. De beelden doken op op sociale media, waarin was te zien dat Dier tegen moest worden gehouden door omstanders.

Zijn manager José Mourinho toonde op de persconferentie begrip voor Dier. "Eric deed wat we als professionals niet kunnen maken, al zou iedereen waarschijnlijk hetzelfde doen. Ik begrijp hem wel. Als de club hem straft, zal ik het daar niet mee eens zijn, al heeft hij wel een fout gemaakt", zei de Portugees.

De FA beschuldigt Dier nu van wangedrag. De bond vindt de actie van de international van het Engels elftal ongepast en bedreigend. Dier heeft tot 8 mei de tijd om te reageren op de aanklacht, waarna de FA een beslissing neemt of hij daadwerkelijk moet worden vervolgd.

Dier scoorde in de beslissende penaltyreeks, maar dat was niet voldoende omdat Norwich-doelman Tim Krul de hoofdrol voor zich opeiste. De Nederlander stopte de beslissende elfmetertrap van Gedson Fernandes, waardoor zijn club zich plaatste voor de kwartfinales van de FA Cup.

Het Engelse bekertoernooi en de competitie liggen net zoals voetbalcompetities in bijna heel Europa stil door de coronacrisis. De FA heeft gecommuniceerd dat dat voor onbepaalde tijd het geval is en volgens diverse Engelse media is het plan om op 1 juni weer te voetballen, mits de overheid daar toestemming voor geeft.

