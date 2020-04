Tottenham Hotspur-manager José Mourinho zet zich ook volop in in de strijd tegen het coronavirus. De Portugees gaat de tuin onderhouden op het trainingscomplex van de Engelse topclub.

Het trainingscomplex van Tottenham beschikt over een aantal moestuintjes. De groente die ze daar kweken wordt gebruikt in het spelersrestaurant, maar dat is de komende tijd gesloten, waardoor het voedsel een andere bestemming krijgt.

"Ik sta hier in de tuin bij het trainingscomplex. Hier kweken wij fruit en telen wij groente voor het restaurant, waar de spelers van het eerste elftal eten", zegt Mourinho donderdag in een filmpje op de socialemediakanalen van Tottenham.

"Het is voor hen die dit het meest nodig hebben. Volgende week zet ik mijzelf in als vrijwilliger om te helpen in de tuin en om het eten naar het stadion te brengen. Samen strijden wij tegen deze pandemie en ik hoop dat iedereen gezond is en blijft."

Mourinho overtrad onlangs nog de regels

Mourinho kreeg twee weken geleden nog een waarschuwing van de clubleiding van Tottenham. Hij werd samen met speler Tanguy Ndombele in een park gezien, waar ze een trainingssessie afwerkten en hield zich daarmee dus niet aan de afstandsregels.

'The Special One' reageerde toen schuldbewust. "Ik besef dat mijn acties niet in lijn waren met het protocol van de overheid. We zouden alleen in contact moeten komen met personen uit ons eigen huishouden. Het is van groot belang om dat advies op te volgen, zodat de helden van de zorg zoveel mogelijk levens kunnen redden."

De Premier League is een van de vele competities die stilligt door de coronacrisis. De Engelse voetbalbond FA heeft gecommuniceerd dat dat voor onbepaalde tijd het geval is en volgens diverse Engelse media is het plan om op 1 juni weer te voetballen, mits de overheid daar toestemming voor geeft.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.