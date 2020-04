De UEFA heeft er donderdag nog eens bij de nationale bonden op aangedrongen om de competities indien mogelijk af te maken. Als dat niet kan, zoals in Nederland, moeten de tickets voor de Champions League en de Europa League "op sportieve gronden" worden toegewezen.

De UEFA besprak donderdag in een videoconference met de 55 nationale bonden wat er met het oog op de coronacrisis met het voetbalseizoen moet gebeuren. Sommige competities kunnen door de coronacrisis niet afgemaakt worden. Dat geldt onder meer voor de Eredivisie.

Premier Mark Rutte maakte dinsdag namelijk bekend dat alle evenementen in Nederland tot 1 september worden verboden. De KNVB buigt zich nu over scenario's om het Eredivisie-seizoen te beëindigen en gaat daar vrijdag met de clubs over in gesprek.

Een van de opties was om het seizoen ongeldig te verklaren, maar dat lijkt door de oproep van de UEFA van de baan. De Europese voetbalbond wil dat de tickets voor de clubtoernooien hoe dan ook verdeeld worden op basis van prestaties in het huidige seizoen.

De KNVB beslist waarschijnlijk vrijdag over de afwikkeling van het Eredivisie-seizoen. (Foto: Pro Shots)

UEFA laat ticketverdeling aan nationale bonden

Mocht de KNVB de huidige stand als eindstand hanteren, dan gaat koploper Ajax waarschijnlijk de groepsfase van de Champions League in en begint nummer twee AZ in de voorronde. Feyenoord en PSV zullen zich als nummers drie en vier tevreden moeten stellen met een plek in de Europa League.

Een heet hangijzer wordt welke club als vijfde Nederlandse vertegenwoordiger Europa in gaat. Willem II heeft daar via de ranglijst recht op, maar FC Utrecht maakt als bekerfinalist eveneens aanspraak. Bovendien heeft Utrecht een wedstrijd minder gespeeld dan Willem II, drie punten achterstand en een beter doelsaldo.

De UEFA lijkt de precieze verdeling van de tickets verder aan de nationale bonden over te laten. De Europese voetbalbond doet ook geen uitspraken over een promotie- en degradatieregeling.

Afmaken competities gaat voor CL en EL

Het is ondertussen nog niet altijd bekend wat er met het Champions League- en Europa League-seizoen gaat gebeuren. Beide Europese clubcompetities zitten momenteel in het stadium van de achtste finales en het is nog niet duidelijk of ze afgemaakt kunnen worden.

De UEFA maakte donderdag bekend dat het afmaken van de nationale competities prioriteit is. De Champions League en de Europa League worden tegelijkertijd met de nationale competities, óf pas daarna in augustus afgerond.

Hoewel de Nederlandse clubs niet meer in Europa actief zijn, is de uitkomst van de Champions League wel van belang. De (aangewezen) kampioen in de Eredivisie plaatst zich alleen rechtstreeks voor het miljoenenbal van volgend seizoen, als de Champions League-winnaar van dit jaar zich via de eigen competitie kwalificeert.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.