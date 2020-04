De Bundesliga heeft donderdag een akkoord bereikt met rechtenhouder Sky en bijna alle andere omroepen over vooruitbetaling van het televisiegeld over het huidige seizoen, bevestigt competitieorganisator DFL donderdag op een persconferentie.

Normaal gesproken krijgen de clubs in Duitsland pas televisiegeld als de wedstrijden zijn gespeeld, maar door de coronacrisis ligt het seizoen stil en verkeren veel clubs in financiële problemen. Door deze regeling kunnen de noodlijdende clubs in ieder geval tot 30 juni vooruit.

De DFL maakte verder bekend dat het bedrag van 7,5 miljoen euro, dat Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen in een solidariteitsfonds hebben gestopt, naar clubs uit het derde niveau en de Bundesliga voor vrouwen gaat. Het gaat om in totaal 25 clubs.

Christian Seifert, voorzitter van de DFL, benadrukte ook dat 9 mei nog altijd de streefdatum is om het seizoen te hervatten. Het ministerie van Volksgezondheid in Duitsland moet nog wel groen licht geven.

Net als bijna alle andere Europese voetbalcompetities ligt de Bundesliga al sinds maart stil vanwege de coronacrisis, maar in tegenstelling tot veel andere landen hebben de clubs in Duitsland de training al hervat.

Als de competitie definitief hervat mag worden op 9 mei, dan worden de duels logischerwijs achter gesloten deuren gespeeld en zijn er maximaal 126 mensen welkom in het stadion. Daarnaast mogen de spelers niet allemaal tegelijkertijd in de kleedkamer zitten en moet iedereen in het spelershotel een mondkapje dragen.

