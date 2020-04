Phil Neville heeft besloten om na de zomer van 2021 te stoppen als bondscoach van de Engelse voetbalsters. De oud-speler van Manchester United en Everton staat al langer onder druk vanwege een reeks teleurstellende resultaten.

De 43-jarige Neville werd in januari 2018 aangesteld als bondscoach en tekende een contract tot en met het EK van 2021, dat hij dus gewoon uitdient. Het eindtoernooi in Engeland is wel met een jaar verplaatst vanwege de coronacrisis, waardoor de vrouwen in 2022 met een andere coach het EK spelen.

Het is nog niet bekend of Neville wél voor de groep staat als de Engelse voetbalsters volgende zomer in Tokio om een medaille op de Olympische Spelen gaan strijden. De Spelen zouden eigenlijk komende zomer worden gehouden, maar zijn net als het EK voor vrouwen met een jaar verplaatst.

"Ik kijk er naar uit om zo snel mogelijk weer met het team te werken", zegt Neville in een verklaring van de Engelse voetbalbond. "We hebben een fantastische groep, maar er is nog veel werk te doen met het oog op 2021."

Engeland werd vierde op WK

Neville begon nog goed aan zijn periode als bondscoach. Hij leidde Engeland in 2019 naar de eerste titel op de SheBelieves Cup - een toernooi tussen de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Frankrijk - en de vierde plek van het WK in Frankrijk.

Na de overwinning op Noorwegen in de kwartfinales van het WK ging het bergafwaarts voor Engeland. 'The Lionesses' verloren liefst zeven van de elf daaropvolgende wedstrijden, waaronder de halve finale tegen de Verenigde Staten (1-2).

Neville is bij Engeland bezig aan zijn eerste klus als bondscoach. De 59-voudig international en de jongere broer van Gary Neville werkte eerder kortstondig als assistent-trainer bij Manchester United en Valencia.