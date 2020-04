ADO Den Haag zal er een juridische zaak van maken als de KNVB besluit dat de club samen met RKC Waalwijk degradeert uit de Eredivisie. ADO heeft al een advocaat in de arm genomen die de situatie bekijkt.

De KNVB bespreekt vrijdag met alle betrokken partijen wat er met de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie moet gebeuren nu het seizoen vrijwel zeker niet wordt afgemaakt.

Als de huidige ranglijst als eindstand wordt beschouwd, dan degraderen ADO en RKC als nummer zeventien en achttien. "En dan is de kans zeer aanwezig dat ADO Den Haag het er niet bij laat zitten en een zaak zal aanspannen", zegt Frans de Weger, de advocaat van ADO, woensdag bij NOS Studio Voetbal.

"We hebben wel wat argumenten aan te dragen. ADO zal financieel en sportief ernstig worden getroffen, heeft het in de laatste fase van de competitie vaak heel erg goed gedaan en had nog een beduidend gunstiger programma dan de concurrenten."

'Partijen worden hoe dan ook geraakt'

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat betaald voetbal tot 1 september niet is toegestaan vanwege de coronacrisis, wat vrijwel zeker betekent dat de competities niet kunnen worden afgemaakt.

"Ik vermoed dat ook andere clubs hun posities aan het innemen zijn en juridisch geadviseerd worden", aldus De Weger. "Het besluit van vrijdag zal partijen hoe dan ook gaan raken, daar is geen discussie over mogelijk."

Naast het beschouwen van de huidige stand als de eindstand zijn ook het ongeldig verklaren van het seizoen en het uitbreiden van de Eredivisie naar twintig clubs mogelijke besluiten van de KNVB.

