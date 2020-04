De sociale partners van het Nederlandse betaalde voetbal zijn in overleg over mogelijke financiële maatregelen op korte termijn nu het Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-seizoen vrijwel zeker niet worden afgemaakt.

Spelersvakbond VVCS, belangenvereniging ProProf en de federatie van betaald voetbalorganisaties FBO melden in een gezamenlijke verkaring dat ze bekijken hoe de financiële impact zo veel mogelijk beperkt kan worden.

"De afgelopen weken zijn de sociale partners - in afwachting van het definitieve besluit van het kabinet - reeds continu met elkaar in gesprek geweest. Een eerste inhoudelijk overleg zal nu op korte termijn gaan plaatsvinden", staat in de korte verklaring.

Vermoedelijk wordt onder meer naar het snijden in spelerssalarissen gekeken, al waakt de VVCS voor scheve verhoudingen. "Er zijn heel veel professionals die een bescheiden salaris verdienen en zij moeten niet over één kam worden geschoren met spelers die een hoog loon hebben", zegt voorzitter Evgeniy Levchenko tegen het AD.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het betaalde voetbal in Nederland tot 1 september stilligt. Het betekent vrijwel zeker dat de competities niet meer worden hervat, al zou het in theorie nog kunnen dat er na die datum gevoetbald wordt. Dat scenario is echter zeer onwaarschijnlijk.

De clubs, KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie praten vrijdag over de gevolgen die het besluit heeft voor het profvoetbal. Vrijwel zeker zal dan ook de financiële situatie ter sprake komen.

