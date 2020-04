Het seizoen in de Eredivisie Vrouwen wordt definitief niet afgemaakt door de coronacrisis. De KNVB heeft dat dinsdag besloten na overleg met alle clubs.

De Nederlandse voetbalbond geeft vrijdag meer duidelijkheid over de gevolgen. Het Nederlandse kabinet verbood dinsdag het spelen van betaald voetbal tot 1 september, waardoor het hervatten van de Eredivisie Vrouwen bijna niet mogelijk was.

"Uiteraard is het sportief gezien bijzonder spijtig dat we genoodzaakt zijn om dit besluit te nemen. Het vrouwenvoetbal is sterk in opkomst en onze hoogste competitie had een mooi slot verdiend", zegt directeur Jan Dirk van der Zee van de KNVB.

"Het is balen voor de speelsters, staf, bestuurders en alle andere betrokkenen. Maar uiteraard kunnen we dit ook relativeren met de huidige situatie in de wereld. We hopen iedereen in goede gezondheid terug te zien bij de start van het nieuwe seizoen."

Ook bekertoernooi wordt niet vervolgd

De Eredivisie Vrouwen ligt al wekenlang stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. PSV ging vlak voor de start van de play-offs aan kop met zeven punten voorsprong op nummer twee Ajax en negen punten voorsprong op nummer drie FC Twente.

De TOTO KNVB Beker Vrouwen wordt eveneens niet meer vervolgt. Het toernooi was bij de kwartfinales aangekomen en de finale zou op 31 mei plaatsvinden in het Yanmar Stadion in Almere, thuishaven van Almere City.

De Eredivisie bij de mannen en de Keuken Kampioen Divisie worden naar alle waarschijnlijkheid ook gestaakt. De KNVB sprak dinsdag het voornemen uit om dat te doen, maar wil vrijdag eerst nog in overleg met de clubs uit die competities.

