FC Twente heeft woensdag als eerste Nederlandse voetbalclub bekendgemaakt binnenkort weer te gaan trainen. De Enschedeërs gaan begin mei weer aan de slag op het trainingscomplex in Hengelo.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het Eredivisie-seizoen niet meer wordt hervat en dat trainingsaccommodaties na 28 april onder strikte voorwaarden weer open mogen.

"Spelers gaan aan de slag in verschillende groepen, waarvan de grootte afhankelijk is van wat er mag van het RIVM. Natuurlijk houden we hierbij de 1,5 meter afstand goed in de gaten", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de site van FC Twente.

"Een voordeel van de komende lange voorbereiding is dat er ruimte is om ook veel individueel te trainen, zeg maar volgens de 'American style'. In Amerika kennen ze ook een lange voorbereiding en wordt er veel individuele oefenstof aangeboden ter verbetering van ieders vaardigheden."

'Stemming is verre van euforisch'

Volgens Van Leeuwen is er bij FC Twente begrip, maar ook teleurstelling over het genomen besluit. "De enige zekerheid op dit moment is dat er vóór 1 september geen wedstrijden worden gespeeld", zegt hij.

"De stemming is verre van euforisch. Bij de spelers proefde je ook teleurstelling over het niet doorgaan van de competitie. Zij hadden graag willen laten zien dat ze beter konden dan de ranglijst aangeeft."

FC Twente is de nummer veertien dit seizoen en is dus zeker van lijfsbehoud. Het is nog onduidelijk wat over het kampioenschap, de Europese tickets en de promotie/degradatie wordt besloten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.