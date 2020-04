Kevin Hofland en Sjors Ultee ruilen vanaf volgend seizoen van rol bij Fortuna Sittard. Hofland wordt hoofdtrainer en Ultee gaat fungeren als zijn assistent en wordt daarnaast technisch manager bij de Limburgers.

"Het is misschien niet een gebruikelijke, maar voor ons wel een logische constructie. In de praktijk gaan Kevin, Kristof (assistent Aelbrecht, red.) en ik het technisch beleid met zijn drieën invullen", zegt Ultee dinsdag tegen Voetbal International.

"We hebben dit seizoen heel prettig samengewerkt en dat zal zo blijven in de nieuwe opzet. Als hoofdcoach zal Kevin taken van me overnemen, bijvoorbeeld richting de media, maar veel zal ook bij het oude blijven. Ik blijf actief op het veld en zal tijdens wedstrijden ook op de bank zitten."

Hofland kan als hoofdtrainer aan de slag, omdat hij volgend seizoen van de KNVB dispensatie krijgt om zonder coachdiploma die taak uit te oefenen. Hij behoort tot de veertien cursisten die de hoogste opleiding vanwege de coronacrisis dit seizoen niet hebben kunnen afmaken.

Ultee volgt Ars op als technisch manager

Ultee volgt Sjoerd Ars op als technisch manager. Laatstgenoemde had volgens VI een slechte verstandhouding met Hofland en wordt na de zomer hoofd van de internationale scouting en transfers en krijgt niet meer rechtstreeks te maken met het eerste elftal.

Algemeen directeur Ivo Pfennings is blij met de wijzigingen. "Het was even puzzelen om de toekomstvisie van de club en de kwaliteiten van bovengenoemde personen met elkaar in balans te brengen, maar daar zijn we uiteindelijk wat mij betreft prima in geslaagd", vertelt hij op de website van de club.

De pas 32-jarige Ultee is dit seizoen de jongste hoofdtrainer in de Eredivisie. Hij was de afgelopen jaren al assistent bij Helmond Sport, FC Twente en FC Utrecht. De 40-jarige Hofland is sinds medio 2018 assistent bij Fortuna, de club waar hij in 1997 als speler debuteerde in het betaald voetbal.

Fortuna staat zestiende in de Eredivisie. De Sittarders zouden met die plek play-offs om degradatie moeten spelen, maar de kans is groot dat het seizoen niet wordt afgemaakt omdat het Nederlandse kabinet het spelen van betaald voetbal tot 1 september heeft verboden.

