Romelu Lukaku heeft dinsdag voor de nodige opschudding gezorgd in Italië. De Belgische spits van Internazionale openbaarde dat 23 van de 25 spelers van de Italiaanse topclub in januari ziek waren, maar niet werden getest op het coronavirus.

"Eind december hadden we een week vrij. We kwamen terug en ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren. Geen grap. We speelden thuis tegen Cagliari en na 25 minuten moest Skriniar van het veld. Hij kon niet meer en viel bijna flauw", zei Lukaku over de telefoon tegen presentatrice Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens, tijdens een interview voor Vier op Instagram Live.

"Iedereen was aan het hoesten en had koorts. Ook ik had er last van. Ik kreeg het bij mijn opwarming veel warmer dan normaal. Na de wedstrijd stond er nog een etentje met genodigden van Puma op het programma, maar ik heb bedankt en ben direct naar bed gegaan. We zijn toen niet getest op corona, dus zeker zullen we het nooit weten."

Italië werd als eerste Europese land echt geconfronteerd met het coronavirus. De eerste besmetting werd op 31 januari geconstateerd en inmiddels staat de teller in het land al op 183.957. Daarvan zijn 24.648 mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. De onthullingen van Lukaku geven misschien aan dat de ziekte al in een veel eerder stadium heerste in Italië.

'Inter niet blij met Lukaku'

Inter wil tegen de Gazzetta dello Sport niet officieel reageren op het verhaal van Lukaku, maar de krant schrijft dat de club niet blij is met zijn ontboezeming. Inter zou hebben beweerd dat er niet 23, maar slechts 4 spelers in die periode ziek waren en dat zij kampten met gewone griepverschijnselen.

Lukaku liet zich eerder deze week nog van zijn beste kant zien door 100.000 euro te doneren aan een ziekenhuis in Milaan dat strijdt tegen het coronavirus. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen bij Inter, dat hem afgelopen zomer voor naar verluidt 70 miljoen euro overnam van Manchester United.

In Italië kan er al meer dan een maand niet worden gevoetbald vanwege de uitbraak van het coronavirus. De clubs in de Serie A hebben dinsdag wel unaniem de wens uitgesproken om het seizoen gewoon af te maken, als de regering daar toestemming voor geeft. Een aantal clubs is al wel weer in training.

