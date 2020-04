Terwijl de voetbalwereld door de coronacrisis stilligt, is er in Noordoost-Engeland een revolutie gaande. Een volgens velen dubieus consortium uit Saoedi-Arabië, dat over zo'n 300 miljard euro beschikt, staat op het punt om Newcastle United over te nemen.

Alleen de Premier League Owners' and Directors' Test scheidt Newcastle United nog van een gigantische kapitaalinjectie. Als het onderzoek van de Engelse competitie uitwijst dat consortium PCP Capital Partners in staat is om de club te financieren én dat er in het verleden geen strafbare feiten zijn gepleegd door het bedrijf, lijkt niets de overname nog in de weg te staan.

Newcastle United ontving al een aanbetaling en zal, als de deal rond is, 300 miljoen pond (zo'n 341 miljoen euro) krijgen in ruil voor 80 procent van de aandelen. En dat lijkt nog maar he begin van de plannen. PCP Capital liet al weten "alleen het allerhoogste" na te streven met de huidige nummer dertien van de Premier League.

De lokale zakenvrouw Amanda Staveley is het gezicht van PCP Capital Partners, dat naar verluidt over een vermogen van 260 miljard pond (296 miljard euro) beschikt. Daarmee zou Newcastle met afstand de rijkste eigenaar in de Premier League krijgen. Ter vergelijking: Manchester City (26 miljard euro), Chelsea (11 miljard) en Arsenal (7,5 miljard) zijn momenteel de clubs met de meest kapitaalkrachtige eigenaren.

Amanda Staveley op de tribune bij Newcastle United. (Foto: Getty Images)

Betrokkenheid Saoedische kroonprins zorgt voor vraagtekens

Achter Staveley speelt onder anderen de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman een rol binnen het consortium dat zijn thuisbasis in het Arabische land heeft. En juist de betrokkenheid van Bin Salman, die volgens de CIA in 2018 opdracht gaf tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel, zorgt ervoor dat de aanstaande overname omstreden is.

Amnesty International wendde zich tot de Premier League om zorgen te uiten over de Saoedische investeerders. Volgens de mensenrechtenorganisatie is er bij de Premier League Owners' and Directors' Test "een weloverwogen en ethisch verantwoord besluit" nodig.

"Alle bedrijven moeten ver blijven van de link met het schenden van de mensenrechten, daar is de voetballerij geen uitzondering op", schrijft Amnesty. "Deze overname mag geen poging zijn om de verschrikkelijke situatie in Saoedi-Arabië te verdoezelen met investeringen in sport."

Mohammed bin Salman bij een eerder bezoek aan het Verenigd Koninkrijk tussen de politieke leiders Theresa May en Boris Johnson. (Foto: Getty Images)

Qatarese tv-gigant waarschuwt Engelse clubs

Daarnaast krijgt PCP Capital ook vanuit het Midden-Oosten weerstand. BeIN Sports, een in Qatar gevestigde televisiegigant, schreef de overige clubs in de Premier League aan om de zorgen te uiten.

BeoutQ, een bedrijf dat verbonden is met PSP Capital, zou in Saoedi-Arabië illegaal wedstrijden uitzenden waarvan BeIN de rechten bezit. "De Premier League riskeert dat de commerciële rechten van de competitie kunnen worden uitgebuit als het toestaat dat deze partij zijn intrede doet", aldus BeIN. "Het is niet overdreven om te stellen dat de economische toekomst van de Premier League op het spel staat."

De verwachting is dat de Premier League binnen drie weken een besluit neemt over de overname van Newcastle United.

Fans van Newcastle United fantaseren al van de vele sterren die komend seizoen voor hun elftal spelen. (Beeld: Instagram)