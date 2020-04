De Bundesliga gaat flinke maatregelen nemen als de competitie, ondanks de coronacrisis, daadwerkelijk op 9 mei mag worden hervat. Organisator DFL heeft een 41 pagina's tellend conceptplan opgesteld waaraan de clubs op het hoogste niveau in Duitsland moeten voldoen.

Het conceptplan is ingezien door Der Spiegel. De DFL kreeg maandag van de premier van de deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen in principe groen licht om over ruim twee weken verder te voetballen en heeft nu alleen nog toestemming nodig van het Duitse ministerie van Volksgezondheid.

De belangrijkste maatregel is dat de wedstrijden achter gesloten deuren worden gespeeld en dat er maximaal 126 mensen welkom zijn in het stadion. Onder hen natuurlijk de spelers, 8 stafleden van elke ploeg, 4 ballenjongens en 36 televisiemensen van de rechtenhouders.

Verder worden er dertig veiligheidsmensen en acht à tien officials van elke club toegelaten, maar die moeten dan wel een operationele taak hebben. Directieleden worden geweerd, tenzij ze een goede reden hebben om aanwezig te zijn. De pers komt wel binnen, maar voor hen is de catacombe verboden terrein.

Spelers moeten bij voorkeur thuis douchen

In het conceptplan staan ook aanbevelingen over de situatie in kleedkamers en spelershotels. Zo mag niet iedereen tegelijkertijd in de kleedkamer zitten, douchen de spelers bij voorkeur thuis en wordt iedereen in het spelershotel geacht om met een mondkapje op rond te lopen.

Minister Jens Spahn van Volksgezondheid toonde zich maandag al positief over de ideeën van de DFL. "Met het plan dat er ligt, zijn wedstrijden in lege stadions zeker mogelijk. Cruciaal is dat het besmettingsrisico tot een minimum wordt beperkt. Voor miljoenen mensen kan dan op 9 mei een stukje van het normale leven terugkeren."

In de Bundesliga moeten nog negen speelrondes en het inhaalduel Werder Bremen-Eintracht Frankfurt worden afgewerkt. In de andere Europese competities gaan ze voorlopig zeker niet voetballen. In bijvoorbeeld Nederland is het spelen van betaald voetbal tot 1 september verboden.

