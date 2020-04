SC Cambuur rekent erop dat de club zal promoveren naar de Eredivisie ondanks dat het seizoen vrijwel zeker niet kan worden afgemaakt door de coronacrisis. De Leeuwarders gaan ruim aan kop in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik ga uit van de eerlijkheid van de KNVB. Er is twee derde van het seizoen gespeeld, de stand is duidelijk", doelt trainer Henk de Jong in gesprek met de Leeuwarder Courant op de voorsprong van vier punten op nummer twee De Graafschap en elf punten op nummer drie FC Volendam.

Het Nederlandse kabinet verbood dinsdag het spelen van betaald voetbal in Nederland tot 1 september. De KNVB gaat vrijdag in overleg met alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, maar heeft al wel het voornemen uitgesproken om beide competities te beëindigen.

"Ik sta daar volledig achter", aldus De Jong. "Het kan gewoon niet. Het gaat hier om de veiligheid van Nederland. Voor ons is het nu hartstikke spannend. Het is van levensbelang dat we naar de Eredivisie gaan. We waren bezig met een seizoen waarin we alle records zouden breken. En dat valt ineens weg."

Ook De Graafschap rekent op promotie

Algemeen directeur Ard de Graaf spreekt woorden van gelijke strekking als De Jong. "Natuurlijk wil je graag voetballen, maar zoals premier Mark Rutte al tijdens zijn persconferentie zei, zijn het duivelse dilemma’s waarmee je te maken hebt."

"Het is goed dat er een plan was dat voorzag in voetballen. Nu is het duidelijk en kunnen we kijken naar het scenario waarin niet meer wordt gespeeld. Ik vertrouw erop dat we worden afgerekend op onze sportieve prestaties."

De Graafschap liet eerder al weten eveneens te rekenen op promotie. "De UEFA heeft verteld dat er gehandeld wordt op sportieve gronden. Dat zou betekenen dat de stand van nu geldig is. Ik verwacht dat de KNVB dat overneemt", zei algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp tegen Omroep Gelderland.

In de Keuken Kampioen Divisie zouden dit seizoen de nummer één én twee rechtstreeks promoveren naar de Eredivisie. De UEFA praat alle 55 nationale bonden vrijdag bij over de stand van zaken wat betreft de afloop van deze jaargang. De Europese voetbalbond wil het liefst het seizoen afronden.

