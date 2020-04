De KNVB bespreekt vrijdag met de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hoe het seizoen het best beëindigd kan worden. Nadat het kabinet dinsdag bekendmaakte dat er tot 1 september niet gevoetbald zal worden, zijn dit de drie scenario's.

1. De huidige stand is de eindstand

In dit geval wordt Ajax tot kampioen uitgeroepen en degraderen RKC Waalwijk en ADO Den Haag naar de Keuken Kampioen Divisie. Hun plekken worden vanaf september ingenomen door SC Cambuur en De Graafschap.

AZ staat na 25 duels in punten gelijk met Ajax, maar heeft het nadeel dat het doelsaldo minder goed is dan dat van de Amsterdammers (+45 om +37). Als nummer twee mag AZ wel de voorrondes van de Champions League in.

Feyenoord en PSV zullen zich als nummers drie en vier tevreden moeten stellen met een plek in de Europa League. Een heet hangijzer wordt welke club als vijfde Nederlandse vertegenwoordiger Europa in gaat. Willem II heeft daar via de ranglijst recht op, maar FC Utrecht maakt als bekerfinalist eveneens aanspraak.

Bovendien heeft Utrecht, dat in de bekerfinale tegen Feyenoord zou spelen, als nummer zes in de Eredivisie nog de kans om Willem II in te halen. De club uit de Domstad heeft een wedstrijd minder gespeeld, drie punten achterstand en een beter doelsaldo.

Stand boven in Eredivisie 1. Ajax 25-56 (+45)

2. AZ 25-56 (+37)

3. Feyenoord 25-50 (+15)

4. PSV 26-49 (+26)

5. Willem II 26-44 (+3)

6. FC Utrecht 25-41 (+16)

7. Vitesse 26-41 (+10)

2. Het seizoen wordt ongeldig verklaard

Omdat de clubs slechts drie kwart van de competitie hebben gespeeld, is de kans ook aannemelijk dat het seizoen ongeldig wordt verklaard: geen kampioensschaal, geen degradanten en geen promovendi. Volgend seizoen begint weer zoals het vorige begon.

De UEFA zal de KNVB wel vragen de Europese tickets te verdelen. Het eerlijkst is dat ook dan Ajax en AZ naar de (voorronde van de) Champions League gaan en Feyenoord en PSV de Europa League in gaan. Ook in dit scenario zullen Willem II en FC Utrecht aanspraak willen maken op het vijfde Europese ticket.

Stand onder in Eredivisie 14. FC Twente 26-27 (-12)

15. PEC Zwolle 26-26 (-18)

16. Fortuna Sittard 26-26 (-23)

17. ADO Den Haag 26-19 (-29)

18. RKC Waalwijk 26-15 (-33)

3. Eredivisie breidt uit naar twintig clubs

Cambuur en De Graafschap vinden met hun ruime voorsprong in de Keuken Kampioen Divisie dat ze recht hebben op promotie. Daarom leeft het idee om de Eredivisie komend seizoen uit te breiden naar twintig clubs. RKC en ADO hoeven in dat geval niet te degraderen.

Om dit plan door te voeren, moet de competitieopzet van de Eredivisie worden herzien. Voor een dergelijke ingrijpende maatregel moet een vijfzesdemeerderheid van de Eredivisie-clubs vóór stemmen, oftewel minimaal vijftien van de achttien clubs. Bijkomend voordeel is dat er met twintig teams vier extra wedstrijden zullen komen, waardoor de clubs de als gevolg van de coronacrisis misgelopen inkomsten deels kunnen opvangen.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. De Keuken Kampioen Divisie moet het in dit scenario volgend jaar met slechts achttien clubs doen. En hoe gaat het na 2020/2021 verder? Degraderen er dan drie of vier clubs, of blijft de Eredivisie voortaan uit twintig clubs bestaan? Ook daar zullen alle clubs overeenstemming over moeten bereiken met de KNVB.