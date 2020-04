Het Eredivisie-seizoen is voorbij en dat betekent ook het afscheid van veel spelers. Sommige vertrekken naar het buitenland, andere moeten hun carrière beëindigen. Deze spelers zien we in september (mogelijk) niet meer terug, als het nieuwe seizoen (hopelijk) begint.

Klaas-Jan Huntelaar (36 jaar, 222 Eredivisie-duels, 147 goals)

Ajax zegde voor 1 april formeel het contract met Huntelaar op en wil alleen verlengen als de spits bereid is om "flink in te leveren". Hoewel hij achter Dusan Tadic en Lassina Traoré inmiddels derde keus is in Amsterdam, kan 'The Hunter' nog altijd een zeer indrukwekkend moyenne overleggen: hij maakte dit seizoen negen treffers en scoorde gemiddeld elke 93 minuten.

Ibrahim Afellay (34 jaar, 162 Eredivisie-duels, 35 goals)

Na ruim anderhalf jaar blessureleed kreeg Afellay de kans om zijn loopbaan een tweede leven in te blazen op de plek waar het voor hem allemaal begon. De middenvelder werd bij PSV zelfs tot captain gebombardeerd, maar met slechts drie duels kon hij die rol niet waarmaken. Zijn belangrijkste 'wapenfeit' was een rode kaart in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1). De vraag is of de nieuwe trainer Roger Schmidt het ziet zitten in de oud-speler van onder meer FC Barcelona en Schalke 04.

Ron Vlaar (35 jaar, 197 Eredivisie-duels, 11 goals)

Net als dat van Huntelaar en Afellay werd het contract van Vlaar formeel opgezegd. De ervaren verdediger wil graag door. "Zelf ben ik nog niet van plan te stoppen met voetballen", zei hij deze maand op de website van AZ. Wat hem niet zal helpen in de afweging van de Alkmaarders of ze hem een nieuw contract aanbieden, is het feit dat Vlaar door blessures sinds januari niet meer in actie kwam.

Hakim Ziyech (27 jaar, 215 Eredivisie-duels, 79 goals)

Wie we volgend seizoen zeker niet meer op de Nederlandse velden zien, is Hakim Ziyech. De spelmaker van Ajax staat per 1 juli officieel onder contract bij Chelsea. Medio februari bereikten de clubs een akkoord over een transfersom van 40 miljoen euro.

Jan-Arie van der Heijden (32 jaar, 289 Eredivisie-duels, 13 goals)

Met de contractverlenging van trainer Dick Advocaat dinsdag komt er onherroepelijk een einde aan de vijfjarige periode van Van der Heijden bij Feyenoord. De verdediger werd dit seizoen slechts vijf keer ingezet en kreeg na november helemaal geen speelminuten meer.

Wout Brama (33 jaar, 341 Eredivisie-duels, 10 goals)

Werd in een uitgelekte video door keeperstrainer en medeclubicoon Sander Boschker op pijnlijke wijze een "splijtzwam" binnen de selectie van FC Twente genoemd. De controlerende middenvelder zat vaak niet eens bij de wedstrijdselectie en kreeg na de winterstop geen speelminuten. De toekomst van Brama ligt in elk geval niet op het veld in Enschede.

Daniel Schwaab (31 jaar, 103 Eredivisie-duels, 4 goals)

Hoewel hij miljoenenaankoop Timo Baumgartl uit de basis verdrong, is er komend seizoen geen plaats voor Schwaab bij PSV: de nieuwe trainer Schmidt liet al weten dat hij de verdediger niet nodig heeft. Afgelopen zomer vertrok Schwaab ook al tijdelijk uit Eindhoven, maar nu lijkt het afscheid definitief.

Urby Emanuelson (33 jaar, 236 Eredivisie-duels, 21 goals)

De oud-speler van Ajax, AC Milan en AS Roma had dit seizoen in slechts vijf wedstrijden van FC Utrecht een basisplaats. De zeventienvoudig international van Oranje liet kort na de winterstop al weten een vertrek te overwegen en zijn contract loopt eind juni af.

Mike te Wierik (27 jaar, 239 Eredivisie-duels, 8 goals)

De aanvoerder van FC Groningen tekende eind januari voor drie jaar bij Derby County, de club van trainer Phillip Cocu. De verdediger blijkt begin maart (0-1-nederlaag tegen PSV) voorlopig zijn laatste duel in de Eredivisie te hebben gespeeld.

Belangrijkste spelers die ook een aflopend contract hebben

ADO Den Haag: Tomás Necid, Dion Malone, Elson Hooi, Robert Zwinkels

Ajax: Ryan Babel, Bruno Varela

AZ: Stijn Wuytens

Feyenoord: Leroy Fer, Renato Tapia, Eric Botteghin

Fortuna Sittard: Clint Essers

FC Emmen: Michael Heylen, Jafar Arias, Lorenzo Burnet, Tom Hiariej, Wouter Marinus, Halil Ben Moussa, Dennis Telgenkamp

FC Groningen: Marco van Duin

sc Heerenveen: Warner Hahn, Daniel Hoegh, Ricardo van Rhijn, Filip Bednarek

Heracles Almelo: Mohammed Osman, Alexander Merkel, Robin Pröpper, Dario van den Buijs, Tim Breukers, Maximilian Rossmann, Jesper Drost, Joey Konings, Dabney dos Santos, Reuven Niemeijer, Sebastian Jakubiak, Stephen Sama

PEC Zwolle: Lennart Thy, Bram van Polen, Rick Dekker

PSV: Konstantinos Mitroglou, Ricardo Rodríguez, Yanick van Osch

RKC Waalwijk: Fabian Sporkslede, Darren Maatsen, Said Bakari, Henrico Drost, Hans Mulder, Paul Quasten

Sparta: Jürgen Mattheij, Ariel Harusch

FC Twente: Aitor Cantalapiedra, Javier Espinosa, Haris Vuckic, Xandro Schenk, Peet Bijen, Emil Berggreen, Tim Hölscher, Paul Verhaegh

FC Utrecht: Jean-Christophe Bahebeck, Lamine Sané

Vitesse: Bryan Linssen, Tim Matavz, Kostas Lamprou, Julian Lelieveld, Remko Pasveer, Patrick Vroegh

VVV-Venlo: Lee Cattermole, Nils Röseler, Peter van Ooijen, Jonathan Opoku, Christian Kum

Willem II: Timon Wellenreuther, Fernando Lewis, Miquel Nelom