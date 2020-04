Hans de Koning is hoogstwaarschijnlijk ook volgend seizoen trainer van VVV-Venlo. De 60-jarige trainer en de club naderen een akkoord over een eenjarige contractverlenging, bevestigt directeur Marco Bogers tegen het Algemeen Dagblad.

"We zijn al enige tijd met elkaar in gesprek en het ziet er allemaal erg goed uit, ja. De gesprekken verlopen zeer positief", aldus Bogers. "We verwachten volgende week meer te kunnen melden."

De Koning is sinds december 2019 trainer van VVV-Venlo, als opvolger van de ontslagen Robert Maaskant. De Rotterdammer was voor zijn aanstelling clubloos, na eerder onder meer FC Volendam, RKC Waalwijk Go Ahead Eagles onder zijn hoede te hebben gehad.

Onder leiding van De Koning maakte VVV een opmars van de zestiende naar de dertiende plaats in de Eredivisie en verloor het slechts één keer, bij FC Emmen (3-0) op 7 maart.

In de zeven duels daarvoor verloor VVV geen enkele wedstrijd. De Limburgers presteerden dat nog niet eerder op het hoogste niveau.