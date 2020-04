Bij de Eredivisie-clubs overheerst begrip voor het besluit van het kabinet om Eredivisie-wedstrijden tot 1 september te verbieden, waardoor het seizoen voorbij is. Veel clubs zagen het besluit ook al aankomen.

Als gevolg van de beslissing praten de clubs vrijdag met de KNVB en Eredivisie CV onder meer over de financiële gevolgen, aangezien supporters seizoenskaarten en andere kaarten voor wedstrijden hebben gekocht.

Clubs als ADO Den Haag, sc Heerenveen, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard beloven hun supporters op die dag bij te praten over de gevolgen, melden zij op hun websites.

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV zegt in een korte verklaring het besluit al te hebben zien aankomen. "Bij PSV heerst unaniem het begrip over het belang van de nationale gezondheid. We zullen zeker meedenken met onze supporters."

31 Video Rutte: 'Geen betaald voetbal tot 1 september

'Prettig dat er nu duidelijkheid is'

Ook Ajax, dat door het stopzetten van de competitie normaal gesproken als eerste eindigt in de Eredivisie, is niet verrast.

"Hoewel Ajax het besluit betreurt, overheerst het begrip dat dit onvermijdelijk was, in het belang van de nationale gezondheid." Feyenoord schrijft teksten van gelijke strekking op de website.

Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse, is eveneens vol begrip. "Het is prettig dat er nu duidelijkheid is. Vanaf het begin hebben we gezegd dat we de maatregelen en adviezen vanuit de overheid en RIVM volgen. Nu is dat niet anders. We respecteren vanzelfsprekend dit besluit."

'Staan niet voor niets vijfde'

Willem II, dat vijfde stond toen de competitie werd stilgelegd, hoopt komend seizoen Europa in te mogen. "Drie vierde van de competitie is gespeeld. We staan op een vijfde plaats en dat is niet voor niks", zegt trainer Adrie Koster tegen het Brabants Dagblad.

"Het enige probleem is dat niet iedereen evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Dan zou je de ronde waarin onder meer FC Utrecht - Ajax werd afgelast moeten schrappen. Dat zou voor Willem II geen gevolgen hebben, want daarin verloren we van PSV. Ook dan eindigen we gewoon als vijfde."

De Graafschap, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, denkt volgend seizoen uit te komen in de Eredivisie. "Ik reken op promotie", aldus directeur Hans Martijn Ostendorp tegen Omroep Gelderland.

"Ook na de uitspraak van de UEFA over de Europese plaatsen. Gezegd daarbij is dat er gehandeld wordt op sportieve gronden. Dat zou betekenen dat de stand van nu geldig is. Ik verwacht dat de KNVB dat overneemt."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.