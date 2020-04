De Nederlandse clubs uit het betaalde voetbal praten vrijdag met de KNVB over de gevolgen van het besluit van de regering om tot 1 september geen voetbalwedstrijden door te laten gaan.

Bij het overleg, dat vermoedelijk via een videoverbinding zal plaatsvinden, zijn ook de belangenverenigingen Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie aanwezig.

De bond sprak dinsdag in een reactie uit "het voornemen" te hebben om het lopende seizoen te beëindigen. Daarover moet de KNVB wel nog in conclaaf met de UEFA. De bond had tot nu toe uit financieel oogpunt nog geen punt achter het seizoen gezet, maar heeft nu geen andere optie.

"Geprobeerd wordt om te voorkomen dat hierdoor clubs omvallen en banen uit het voetbal verdwijnen", meldt de KNVB in een persbericht. "Net als in andere delen van onze economie wordt gevochten om een bedrijfstak zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van de huidige crisis."

31 Video Rutte: 'Geen betaald voetbal tot 1 september

Gesprekken over seizoenskaarten en Europese tickets

Vrijdag wordt met clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie onder meer besproken wat de gevolgen van het besluit zijn voor de fans, die in bezit van seizoenskaarten zijn of al in bezit zijn van kaarten voor wedstrijden die nu niet meer doorgaan.

Door het besluit van de regering is de kans groot dat de huidige stand in zowel de Eredivisie als de Eerste Divisie ook de eindstand zal worden. De bond opperde eerder al het idee om voor komend seizoen geen club te laten degraderen. Mogelijk promoveren er wel twee clubs naar de Eredivisie.

Ook wordt vrijdag mogelijk bepaald wat er met de tickets voor Europees voetbal voor komend seizoen gebeurt.

Vraag of er kampioen wordt aangewezen

De kampioen van Nederland heeft recht op een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar het is de vraag of er nog een kampioen wordt aangewezen of dat dat op een andere manier wordt bepaald.

Sinds de landstitel van Concordia in 1889 kwam het alleen in 1945 voor dat Nederland geen kampioen had.

De UEFA kwam dinsdag al terug op de zware bewoordingen dat clubs uit competities die eerder worden afgebroken, geweerd worden in Europa.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.