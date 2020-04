Dick Advocaat zal door zijn contractverlening bij Feyenoord volgend seizoen de boeken in gaan als de oudste Eredivisie-trainer ooit. De nu 72-jarige Hagenaar wordt de opvolger van Foppe de Haan.

Advocaat, die dinsdag bekendmaakte dat hij ook volgend werkzaam zal zijn bij Feyenooord, is nu al de op een na oudste Eredivisie-trainer aller tijden. Op 8 maart, tijdens de laatste wedstrijd van de Rotterdammers voor de coronacrisis (2-0-zege op Willem II), was hij 72 jaar en 163 dagen oud.

Foppe de Haan was 72 jaar en 317 dagen oud toen hij op 8 mei 2016 trainer van sc Heerenveen was in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1).

Advocaat zal op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen, dat door de coronamaatregelen pas na 1 september zal beginnen, het record van De Haan overnemen. De voormalige bondscoach viert op 27 september 2020 zijn 73e verjaardag.

Foppe de Haan kreeg na zijn laatste wedstrijd als trainer de bal van toenmalig ADO Den Haag-trainer Henk Fraser. (Foto: Pro Shots)

Ook Beenhakker en Van Marwijk in top vijf Feyenoord

Advocaat is al de oudste Feyenoord-trainer sinds hij in oktober 2019 Jaap Stam opvolgde. Hij is veel ouder dan Leo Beenhakker (64 jaar en 285 dagen) was toen die op 13 mei 2007 in de play-offwedstrijd tegen FC Groningen voor het laatst op de bank zat bij de Rotterdammers.

Bert van Marwijk (55 jaar en 337 dagen in 2008), Willy Kment (53 jaar en 144 dagen in 1967) en Fred Rutten (52 jaar en 163 dagen in 2015) completeren de top vijf.