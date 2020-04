Roel Janssen verruilt VVV-Venlo na dit seizoen voor Fortuna Sittard. De 29-jarige linksback heeft een contract voor drie jaar getekend bij de provinciegenoot.

Het is de tweede keer in de loopbaan van de geboren Venlonaar dat hij de overstap van VVV naar Fortuna maakt. Dat deed hij in 2011 ook al, waarna hij vijf jaar voor de Sittarders speelde. De verdediger keerde vervolgens terug bij VVV, dat hij nu opnieuw verlaat.

Janssen kwam tot nu toe tot 69 duels in de Eredivisie voor VVV, waar hij doorgaans verzekerd is van een basisplaats. Eerder kwam hij tot 141 wedstrijden in het shirt van Fortuna.

De verdediger wordt in Sittard de opvolger van Wessel Dammers, die na dit seizoen overstapt naar FC Groningen. Janssen kan zowel als linksback als links centraal achterin spelen.

"Het is prachtig om terug te keren bij mijn oude liefde", zegt Janssen op de website van zijn nieuwe werkgever. "Fortuna Sittard heeft in de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat is mooi om te zien."

Assistent-trainer Kevin Hofland ziet de verdediger als een welkome versterking. "Roel kent de club en de regio", zegt hij. "Na het wegvallen van Wessel Dammers waren we op zoek naar een verdediger met leiderskwaliteiten en hebben die nu gevonden."