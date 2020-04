Het lijkt erop dat het Eredivisie-seizoen niet kan worden uitgespeeld. Het kabinet zal dinsdagavond bekendmaken dat evenementen vanwege het coronavirus tot 1 september verboden zijn, zo bevestigen bronnen aan NU.nl, en daaronder vallen ook Eredivisie-wedstrijden.

Het verbod op evenementen was tot 1 juni van kracht en wordt verlengd met drie maanden. Ook het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie lijkt voorbij, nadat enkele weken geleden al het amateurseizoen werd gestaakt.

Ook wedstrijden zonder publiek spelen lijkt voor 1 september geen optie, omdat - anders dan in bijvoorbeeld Duitsland - ook die duels gelden als evenementen.

De KNVB hoopt mogelijk dat er alsnog een uitzondering wordt gemaakt, waardoor er toch gestreden kan worden om de landstitel en de KNVB-bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht nog gespeeld wordt.

Onduidelijk of er een kampioen komt

De KNVB heeft nog niet bekendgemaakt wat de conclusies zijn als het seizoen niet wordt afgemaakt. De kampioen van Nederland heeft recht op een Champions League-ticket, maar het is de vraag of er nog een kampioen komt dan wel wordt aangewezen. Ajax gaat op dit moment aan de leiding in de Eredivisie, dankzij een beter doelsaldo dan nummer twee AZ.

Ook is niet zeker of er clubs gaan degraderen uit of promoveren naar de Eredivisie. De UEFA komt waarschijnlijk donderdag met richtlijnen voor het aanwijzen van plekken voor Europees voetbal als een competitie niet wordt afgemaakt.

De persconferentie van premier Mark Rutte begint dinsdag om 19.00 uur en waarschijnlijk wordt dan nog meer duidelijk over de situatie in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, die al sinds begin maart stilliggen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.