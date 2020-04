Dick Advocaat is ook na dit seizoen de trainer van Feyenoord. De ervaren coach (72) heeft voor één seizoen bijgetekend bij de Rotterdammers, meldt de club dinsdag.

Advocaat is sinds eind oktober trainer bij de Eredivisionist. Hij nam de taken over van Jaap Stam, die na een slecht begin van het seizoen opstapte. Onder leiding van Advocaat klom Feyenoord naar de derde plek in de Eredivisie en plaatste het zich voor de TOTO KNVB Bekerfinale.

"Het voelt in deze tijden natuurlijk vreemd, maar uiteindelijk ook goed om mijn contract te verlengen bij deze prachtige club", zegt de oud-bondscoach op de website van Feyenoord. "Zeker de afgelopen gekke weken merkte ik hoe gedreven ik nog ben en hoe enorm veel zin ik heb om door te gaan als trainer/coach."

Advocaat betreurt het enigszins dat het seizoen momenteel stilligt door de coronacrisis. Het is bovendien nog verre van zeker dat het seizoen wordt afgemaakt. "We waren hier bij Feyenoord tot alles stil kwam te liggen met elkaar met iets moois bezig, er begon binnen de ploeg echt iets te ontstaan. Dat wil ik, dat willen we als staf en selectie afmaken."

'Als club klaar voor moment dat we weer kunnen spelen'

Technisch directeur Frank Arnesen noemt het bijtekenen van Advocaat "fantastisch". "Wanneer we weer kunnen gaan voetballen is onduidelijk, maar als het moment komt moet je er als club klaar voor zijn", zegt hij daarnaast. "En dat begint wat mij betreft met het vastleggen van een heel goede trainer."

Ook de contracten van de assistenten Said Bakkati, Cor Pot en John de Wolf zijn verlengd. Met De Wolf bereikte Feyenoord eerder al een akkoord over een nieuw tweejarig contract. Bakkati en Pot liggen net als Advocaat tot medio 2021 vast.

Voor Advocaat, die volgend jaar zijn veertigjarig jubileum als trainer viert, is Feyenoord zijn zevende club in de Eredivisie. Vorig seizoen was Advocaat trainer van FC Utrecht, nadat hij eerder in zijn loopbaan de coach was van HFC Haarlem, SVV, PSV, Sparta Rotterdam en AZ.

Hij was bovendien drie keer bondscoach van Nederland en had ook de nationale selecties van de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië onder zijn hoede. In het buitenland was hij coach van Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, FC Zenit, Sunderland en Fenerbahçe.