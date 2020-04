FC Barcelona verkoopt de naam van stadion Camp Nou voor één seizoen aan een sponsor om geld op te halen in de strijd tegen de coronapandemie. De volledige opbrengst komt ten goede aan wereldwijde onderzoeksprojecten.

De actie van de Spaanse topclub is uniek, want sinds de opening in 1957 heeft het iconische Camp Nou - met een capaciteit van ruim 99.000 het grootste voetbalstadion van Europa - nooit een andere naam gehad.

"We zijn erg blij dat we met dit initiatief kunnen bijdragen aan de strijd tegen COVID-19. Op dit moment kunnen we de crisis nog enigszins overzien, maar we hebben wel alle middelen nodig", zegt Jordi Cardoner, vicevoorzitter van Barcelona en voorzitter van de Barcelona Foundation, waar het geld naartoe gaat.

De komst van een sponsor betekent zeer waarschijnlijk niet dat de naam Camp Nou verdwijnt, maar dat de naam van het investerende bedrijf voor een jaar aan de huidige naam van het stadion wordt toegevoegd.

Barcelona wilde naam al beschikbaar stellen

Tegen persbureau AP zegt Cardoner, zelf net hersteld van COVID-19, dat Barcelona al van plan was in het seizoen 2023/2024 afstand te doen van de titelrechten van Camp Nou met het oog op een langetermijnproject.

Mocht er een sponsor komen die de naam van het stadion nu al wil overnemen met het oog op het 25 jaar durende project - Barcelona wil geld binnenhalen voor renovatie van het stadion en andere faciliteiten - dan is dat ook bespreekbaar.

Barcelona verkeert momenteel in een bestuurscrisis. Onlangs vertrokken liefst zes bestuursleden, omdat ze niet door één deur konden met voorzitter Josep Maria Bartomeu.

