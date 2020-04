De KNVB is niet van plan om aan alle verzoeken van amateurverenigingen tot promotie of degradatie te voldoen. De voetbalbond wil niet dat er een te complexe situatie ontstaat door de regeling.

Eerder deze maand maakte de KNVB bekend dat amateurclubs ondanks het nietig verklaarde seizoen toch een verzoek tot promotie of degradatie kunnen indienen. Clubs die hoger of lager willen spelen kunnen daar om vragen, al komen ook door fusies, veranderingen van speeldag en het verdwijnen van clubs enkele plaatsen vrij.

"We krijgen best veel verzoeken. Vooral van clubs die lager willen spelen, maar ook van een aantal teams die fors bovenaan stonden en hebben aangegeven graag te promoveren", zegt een woordvoerder van de KNVB, zonder aantallen te noemen, tegen NU.nl.

De voetbalbond moet een flink aantal clubs echter teleurstellen. "In sommige situaties kunnen we open plekken invullen, maar we willen er geen onmogelijke puzzel van maken."

'Willen niet gevoel tot vrijbrief oproepen'

Volgens de woordvoerder zouden veel verschuivingen - naast het probleem dat mogelijk scheve aantallen ontstaan - geen recht doen aan de beslissing om het amateurseizoen te beëindigen en geen kampioenen en degradanten te benoemen.

"Het seizoen is ten einde zonder eindstanden en dus eigenlijk niet gespeeld. Dan gaan we alleen kijken naar de uiterste gevallen. We willen niet het gevoel oproepen dat de mogelijkheid tot een verzoek een vrijbrief is voor clubs", zegt hij.

Bij een te ingewikkelde situatie zouden bovendien juridische problemen kunnen ontstaan. De KNVB rekent op de solidariteit van clubs. "We kunnen nu eenmaal niet aan iedereen die lager wil spelen gehoor geven, en ook niet aan alle clubs die hogerop willen."

Amateurverenigingen kunnen zich tot 1 juni bij de KNVB melden. Een werkgroep van de voetbalbond kwam vorige week voor het eerst bijeen om over de zaak te praten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.