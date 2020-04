Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) maken dinsdag op een persconferentie bekend wat de volgende stap in de coronacrisis is. De kans lijkt groot dat sportevenementen voorlopig verboden blijven. Vijf vragen over wat de beslissing kan betekenen voor de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Waarom kijkt de Eredivisie vol spanning naar de persconferentie van Rutte?

Het advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), waar het kabinet de besluitvorming over de coronamaatregelen op baseert en dat de NOS in handen heeft, is om het verbod op evenementen tot 1 juni "voor langere tijd te verlengen". Georganiseerde sport is volgens het OMT ook te risicovol.

Als het kabinet deze adviezen overneemt, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie nog hervat wordt. De KNVB houdt juist al weken vast aan het standpunt dat er alles aan gedaan wordt om het seizoen - op een veilige manier - af te maken.

Het financiële aspect weegt daarbij zwaar. Nu het voetbal stilligt, drogen de inkomsten op en kan de toekomst van een club zomaar in gevaar komen.

Daarnaast ontstaat een complexe situatie als blijkt dat het seizoen niet kan worden afgemaakt. Wordt Eredivisie-koploper Ajax uitgeroepen tot kampioen? Hoe worden de Europese tickets verdeeld? En welke clubs degraderen en promoveren? Op die vragen moet een antwoord komen.

Wat gebeurt er als het seizoen definitief wordt gestaakt?

Vooralsnog houdt de KNVB vast aan het standpunt om het seizoen, dat sinds halverwege maart stilligt, af te maken en op 19 juni verder te gaan met de competities. Als dat onmogelijk wordt door een besluit van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dan volgt een lastige situatie.

In overleg met de Europese voetbalbond UEFA en alle andere betrokken partijen moet worden besloten of er een kampioen wordt aangewezen, hoe de Europese tickets verdeeld worden en welke clubs promoveren en degraderen.

Een voordeel van het afbreken van het seizoen is wel dat het probleem rond aflopende contracten en transfers wegvalt. Spelerscontracten lopen tot en met 30 juni, wat een groot probleem zou opleveren als het seizoen verlengd wordt.

Kan het seizoen nog afgemaakt worden? En hoe zal dat er dan uitzien?

Als besloten wordt dat alle grote (sport)evenementen tot 1 september verboden blijven - en daar heeft het alle schijn van - dan is een afronding van de competities onmogelijk.

Als er in juni toch weer gevoetbald mag worden, zijn er verschillende scenario's denkbaar, afhankelijk van de tijd die beschikbaar is om het seizoen uit te spelen. Mogelijk kunnen alle wedstrijden nog afgewerkt worden, maar het kan ook zo zijn dat er besloten wordt tot een minicompetitie tussen clubs die om het kampioenschap en om promotie/degradatie strijden.

Hoe ernstig zijn de gevolgen voor Nederlandse clubs als het seizoen wordt beëindigd?

Financieel worden de clubs flink getroffen door de crisis, al is moeilijk te zeggen hoe groot de gevolgen zullen zijn. De clubs missen momenteel het geld uit onder meer kaartverkoop - een belangrijke inkomstenbron.

Goed nieuws voor de Eredivisie-clubs is wel dat FOX Sports onlangs het laatste deel van de televisiegelden - eveneens belangrijke inkomsten - uitkeerde en dat alle Oranje-spelers, hoofdsponsor ING en de KNVB met een steunpakket kwamen. De clubs hebben daardoor voorlopig iets meer financiële ademruimte.

De KNVB overlegt dinsdag ook nog met de UEFA. Wat wordt daar besproken?

De Europese voetbalbond heeft vooralsnog geen deadline vastgesteld voor het afronden van het seizoen, al lijkt het erop dat clubs tot eind augustus de tijd krijgen. Bij het overleg met de KNVB en 54 andere nationale bonden zal een deadline besproken worden en wordt ook gepraat over wat het voor competities betekent als een nationale bond tóch eerder wil stoppen.

Verder zal gekeken worden of er in ieder geval in aangepaste vorm weer begonnen kan worden met trainen, zoals in bijvoorbeeld Duitsland en Spanje al gebeurt. Er wordt ook gesproken over de besluiten die moeten worden genomen als het seizoen wordt stopgezet.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.