Lokomotiv Moskou is maandag opgeschrikt door de dood van Innokenti Samochvalov. De 22-jarige Russische verdediger overleed nadat hij tijdens een individuele trainingssessie onwel was geworden.

"Hij voelde zich slecht tijdens een individuele trainingssessie. De omstandigheden worden momenteel onderzocht", schrijft Lokomotiv op de eigen website.

Samochvalov stond sinds 2015 onder contract bij Lokomotiv Moskou, een van de grote clubs van Rusland, maar hij haalde nooit het eerste elftal. Hij speelde in de afgelopen jaren voor Kazanka, het B-team van Lokomotiv dat actief is op het derde niveau.

Zijn coach bij Kazanka, Alexander Grishin, gaf tegenover de Russische website R-Sport te kennen dat Samochvalov is getroffen door een hartstilstand, maar daar heeft de club nog geen mededelingen over gedaan.

Samochvalov laat een vrouw en zoontje achter. "Innokenti was een vriendelijke en sympathieke man, een goeie vriend. Dit is een groot verdriet voor onze familie", aldus Lokomotiv.

De voetballers in Rusland worden geacht om individueel te trainen, omdat de Premjer-Liga momenteel net als bijna alle andere Europese competities stilligt door de coronacrisis. Het is nog onduidelijk of er dit seizoen nog kan worden gespeeld.