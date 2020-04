De Bundesliga is een stap dichter bij een hervatting van dit seizoen. Competitieorganisator DFL heeft van de premier van de deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen in principe groen licht gekregen om op 9 mei weer verder te voetballen ondanks de coronacrisis.

De DFL moet nog wel toestemming krijgen van het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Minister Jens Spahn staat er in elk geval positief in. "Met het plan dat er ligt, zijn wedstrijden in lege stadions zeker mogelijk", zegt hij maandag in gesprek met Bild.

"Cruciaal is dat het besmettingsrisico tot een minimum wordt beperkt. Voor miljoenen voetbalfans kan dan op 9 mei een stukje van het normale leven terugkeren. Maar ik wil niet al te veel op de zaken vooruitlopen en er eerst nog een keer goed over nadenken met iedereen."

De deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen hebben als voorwaarde wel dat de clubs met een goed plan over de voorzorgsmaatregelen komen. "We moeten ervoor waken dat we niet te lichtzinnig met de situatie omgaan", aldus premier Markus Söder van Noordrijn-Westfalen

"Wedstrijden met publiek zijn in elk geval volstrekt ondenkbaar. Het is duidelijk dat een weekend met voetbal veel dragelijker is dan een weekend zonder voetbal, maar ik wil graag dat het ministerie van Volksgezondheid er nog een keer naar kijkt en dan een definitieve beslissing neemt."

'Signalen vanuit politiek zijn positief'

De Bundesliga ligt sinds 8 maart stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. De clubs op het hoogste niveau in Duitsland houden al rekening met een vervolg van dit seizoen, want ze zijn al een paar weken in training, waardoor 9 mei in principe geen probleem voor hen moet zijn.

"De signalen vanuit de politiek zijn positief. We moeten ons nu als rolmodel gedragen als het gaat om hygiënemaatregelen en de omgang met sociale contacten. Het is belangrijk om gedisciplineerd te zijn", vindt directeur Christian Seifert van de DFL.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München is eveneens hoopvol gestemd. "De verklaringen vanuit de politiek versterken dat alleen maar. Ik dank de DFL voor een uitstekend concept dat rekening houdt met de organisatorische en medische aspecten."

Ook in bijna alle andere Europese competities vinden al lange tijd geen wedstrijden plaats. De UEFA overlegt dinsdag en donderdag tijdens een conferencecall verder met alle 55 nationale bonden over de afloop van dit seizoen. De Europese voetbalbond wil het liefst niet overgaan tot staken.

