Arsenal gaat door de coronacrisis als eerste Engelse grootmacht snijden in de salarissen van de spelers en de stafleden. Zij moeten 12,5 procent inleveren om de financiële schade voor de club te beperken.

Arsenal meldt op zijn website dat er een "vrijwillige overeenkomst" is bereikt met de spelers en stafleden, maar dat klinkt waarschijnlijk mooier dan dat het is, want vorige week werd volgens diverse media nog het eerste voorstel geweigerd.

De Londenaren benadrukken wel dat de spelers en stafleden de kans krijgen om het ingeleverde bedrag terug te winnen. Er dienen in dat geval bepaalde sportieve doelstellingen te worden behaald, waar de club verder niet op ingaat.

"We zullen in staat zijn om geld terug te betalen als we de doelstellingen, waar de spelers een directe invloed op hebben, behalen. Onze financiële situatie zal dan veel sterker zijn", legt Arsenal uit.

Southampton en West Ham gingen Arsenal voor

Southampton en West Ham United gingen Arsenal onlangs al voor wat betreft het korten op de salarissen van de spelers en stafleden. Chelsea staat naar verluidt op het punt om hetzelfde te doen, maar ook daar verlopen de onderhandelingen niet heel soepel.

Er is in Engeland veel te doen om de salarissen van de spelers in de Premier League. De buitenwereld vindt dat de clubs daarop moeten korten, maar de spelers willen liever zelf met initiatieven komen. Ze maakten gezamenlijk al miljoenen over naar de Britse gezondheidszorg (NHS).

De Premier League ligt net als bijna alle andere Europese competities al wekenlang stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Deze competitie wordt in het 'bestcasescenario' op 8 juni hervat, maar het zou ook kunnen dat er dit seizoen helemaal niet meer wordt gevoetbald.

