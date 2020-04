Jelle van Damme is behoorlijk gefrustreerd na het faillissement van Sporting Lokeren. De 36-jarige verdediger, die een verleden heeft bij Ajax, zegt nog 250.000 euro aan tekengeld te goed te hebben van de Belgische club.

"Die financiële problemen begonnen al in november. Met alle respect: we spreken niet over een paar duizend euro, hè? Maar eigenlijk is dit voor de fans nog het allerergste. En voor die vierhonderd jeugdspelertjes", aldus Van Damme maandag tegen Het Laatste Nieuws.

Voorzitter Louis de Vries schreef eerder op de dag in een brief aan de supporters dat Lokeren er niet in was geslaagd om tijdig de deadlines voor het beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te halen. De advocaat van de club legt zich neer bij de beslissing over de zaak.

Lokeren, waar voormalig NAC Breda-coach Stijn Vreven sinds november de trainer was, kampte al voor de coronacrisis met grote financiële problemen. Tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman gaf tegenover Sporza te kennen dat er in totaal een schuld lag van zo'n 8 miljoen euro.

'Mijn advocate zal nog wel wat werk hebben'

Van Damme vindt dat niet verrassend. "Sinds december werden we van het kastje naar de muur gestuurd. De omstandigheden waarin wij als spelers moesten presteren, dat had ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. De zin om te trainen en te spelen ging weg. Ik kwam hier niet om aan te modderen, en kijk nu..."

"De voorzitter en sportief manager hadden nooit een businessplan om een club te runnen. Als je geen geld hebt, moet je geen club kopen. Zo simpel is het. Kwaad? Ik ben heel kwaad. Ik hou me nog rustig en wil geen dingen zeggen die tegen mij gebruikt kunnen worden. Maar dit kunnen we niet zo laten. Mijn advocate zal wel nog wat werk hebben."

Koninklijke Sporting Club Lokeren ontstond bijna vijftig jaar geleden uit een fusie tussen Standaard en Racing Lokeren. De ploeg van de Nederlander Guus Hupperts en dus Van Damme degradeerde vorig seizoen naar het tweede niveau en eindigde daar deze jaargang als laatste in het reguliere seizoen.