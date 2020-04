De UEFA heeft maandag benadrukt dat de Europese voetbalbond geen harde deadline heeft gesteld waarop alle competities afgemaakt moeten zijn. Voorzitter Aleksander Ceferin houdt er rekening mee dat er ook na augustus nog wordt gevoetbald.

"Er is geen specifieke deadline. We onderzoeken verschillende opties wanneer de competities kunnen eindigen, waarbij we wel rekening houden met de start van het volgende seizoen", zegt Ceferin tegen Corriere della Sera.

De KNVB streeft ernaar om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voor 3 augustus af te ronden, maar mag daar van de UEFA waarschijnlijk langer over doen als die datum vanwege de coronacrisis niet realistisch is.

"Het wordt wel heel moeilijk om een seizoen in september of zelfs oktober nog uit te spelen. Dat zou wel heel veel impact hebben op de speelkalender voor 2020/2021, maar laten we eerst kijken wanneer we weer kunnen beginnen", aldus Ceferin.

'Het belangrijkste is de gezondheid van iedereen'

In Nederland is het spelen van betaald voetbal tot zeker 1 juni verboden en de burgemeesters willen die termijn verlengen tot 1 september. De Duitse Bundesliga denkt er juist aan om volgende maand alweer verder te gaan met de competitie. De clubs hebben daar ook alweer de training hervat.

"Het is te vroeg om te zeggen dat dit seizoen niet meer kan worden afgerond. De gevolgen daarvan zouden enorm zijn. Het belangrijkste is echter de gezondheid van de spelers, trainers en fans. We moeten ook de besluiten van de autoriteiten respecteren en wachten op hun toestemming", vertelt Ceferin.

"We moeten wellicht beginnen achter gesloten deuren, maar het is beter om te voetballen zonder publiek dan helemaal niet te voetballen. De sport kan wat vreugde terugbrengen in de huiskamers van de fans. En ik weet zeker dat de stadions na verloop van tijd weer volstromen."

De UEFA overlegt dinsdag en donderdag tijdens een conferencecall verder met alle 55 nationale bonden over de afloop van dit seizoen. Minister-president Mark Rutte geeft dinsdag op een persconferentie waarschijnlijk meer duidelijkheid over de situatie in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

