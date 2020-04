La Liga, de Spaanse voetbalbond RFEF en de nationale sportraad van Spanje CSD hebben een akkoord bereikt over de hervatting van de training bij Spaanse clubs, mits ze voldoen aan de strenge maatregelen van de overheid.

De voorzitters van La Liga, de RFEF en de CSD vergaderden zaterdag liefst acht uur met elkaar over de toekomst van de voetbalcompetities tijdens de coronacrisis.

"We zijn tot een akkoord gekomen over het hervatten van trainingen bij profclubs", meldt de nationale sportraad maandag in een verklaring. "Dit besluit blijft wel afhankelijk van de ontwikkeling van de coronapandemie en de besluiten die het ministerie van Volksgezondheid neemt. Daarom mag de training alleen hervat worden als er aan strenge medische protocollen wordt voldaan."

Er komt zo een voorlopig einde aan de moeizame discussies tussen La Liga-baas Javier Tebas en RFEF-voorzitter Luis Rubiales, die het de afgelopen jaren over weinig eens leken te zijn. De verklaring meldt niet hoe die protocollen er precies uitzien en wanneer de clubs uit La Liga weer beginnen met trainen.

Real Sociedad kondigde ruim een week geleden als eerste club in Spanje aan dat het weer ging trainen, maar een dag later kwamen de Basken daar na gesprekken met de sportraad weer op terug.

La Liga wordt in ieder geval niet voor eind mei hervat. De Spaanse spelersvakbond denkt dat 6 juni een mogelijke datum voor de herstart van het seizoen kan zijn.

