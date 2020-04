Het aantal profvoetballers met angst- of depressiesymptomen is tijdens de coronacrisis verdubbeld, zo heeft een onderzoek van spelersvakbond FIFPro in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam uitgewezen.

Tussen 22 maart en 14 april werden 1.602 spelers (1.134 mannen van gemiddeld 26 jaar en 468 vrouwen van gemiddeld 23 jaar) ondervraagd in zestien landen waar drastische coronamaatregelen gelden, waaronder Nederland.

Bij de mannen kampt 13 procent met symptomen die voorkomen bij een depressie en bij de vrouwen is dat zelfs 22 procent. Veel van die spelers zeggen zich zorgen te maken over hun toekomst als voetballer. Bij een vergelijkbare enquête in december en januari - vóór de coronacrisis - waren de percentages de helft lager.

"Ik vrees dat deze cijfers ook voor de hele samenleving gelden vanwege de ongekende noodsituatie. Jonge voetballers krijgen ineens te maken met sociaal isolement, ze kunnen hun beroep niet meer uitoefenen en twijfelen over hun toekomst", zegt Vincent Gouttebarge, hoofd van de medische afdeling van FIFPro.

"Sommigen zijn er misschien niet toe in staat om met die veranderingen om te gaan. We adviseren ze om hulp te zoeken bij iemand die ze vertrouwen of bij een professional."

Spelers kunnen ook bij de FIFPro terecht voor advies over hun mentale gezondheid. Bovendien werkt de vakbond aan een programma waarbij nationale vakbonden basiszorg kunnen bieden bij psychische klachten.

