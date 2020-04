Sporting Lokeren, de Belgische club die in het vorige decennium nog twee keer de nationale beker won, is maandag officieel failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank in Dendermonde.

"Tot mijn enorme spijt en groot verdriet moet ik u melden dat, ondanks alle inspanningen, wij er niet in geslaagd zijn tijdig de nodige investeerders aan te trekken om de deadlines voor het beroep bij het BAS (het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, red.) te halen", schrijft Sporting Lokeren-voorzitter Louis de Vries in een brief aan supporters.

"En na grondige evaluatie hebben wij moeten besluiten dat onze advocaat zich zal neerleggen bij de beslissing over de zaak die heden voor de handelsrechtbank wordt ingeleid."

Sporting Lokeren, waar voormalig NAC Breda-coach Stijn Vreven sinds november de trainer was, kampte al voor de coronacrisis met grote financiële problemen. Tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman zegt tegen Sporza dat er in totaal een schuld lag van zo'n 8 miljoen euro.

Koninklijke Sporting Club Lokeren ontstond bijna vijftig jaar geleden uit een fusie tussen Standaard en Racing Lokeren. 'De tricolores' eindigden eind jaren zeventig en begin jaren tachtig regelmatig in de top vijf van de Eerste Klasse, met als hoogtepunt de tweede plek in het seizoen 1980/1981. De club haalde in 1981 de kwartfinales van de UEFA Cup, waarin AZ te sterk was.

Lokeren degradeerde vorig seizoen naar het tweede niveau. Daar eindigde de ploeg van de Nederlander Guus Hupperts en oud-Ajacied Jelle Van Damme deze jaargang als laatste in het reguliere seizoen.