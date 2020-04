De Franse spelersvakbond UNFP vindt het verstandig als alle voetbalcompetities worden beëindigd. Voorzitter Sylvain Kastendeuch snapt niet dat er nog plannen worden gesmeed om het seizoen af te maken.

"Zonder spelers is er geen voetbal. We moeten ze daarom beschermen tegen de risico's waaraan ze worden blootgesteld", schrijft Kastendeuch maandag in zijn column voor Le Monde.

"Medisch onderzoek van de UNFP en FIFPro (de internationale spelersvakbond, red.) laat grote fysieke risico's zien als een speler om de drie dagen in actie moet komen na zo'n lange periode zonder voetbal. Het zorgt voor vermoeidheid, een grotere kans op spierblessures en daarmee mindere prestaties."

Kastendeuch vindt dat de vraag hardop moet worden gesteld of het in het belang van de spelers is om het seizoen koste wat het kost af te maken. "Want het kan echt een probleem voor hun carrière en voor de sport worden."

Vooralsnog is onduidelijk wat er met de Europese competities gaat gebeuren, die al langere tijd stilliggen vanwege de coronacrisis. De UEFA riep alle nationale bonden begin deze maand op om niet te stoppen.

De Europese voetbalbond en de aangesloten landen vergaderen dinsdag verder over het einde van het seizoen. Volgens Britse media is de UEFA in ieder geval van plan om het voetbaljaar op 29 augustus af te sluiten met de Champions League-finale in Istanboel.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.