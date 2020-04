Iker Casillas hoopt nog altijd stiekem op een rentree. De 38-jarige Spaanse doelman van FC Porto kreeg bijna een jaar geleden een hartaanval tijdens een training en leek daardoor zijn carrière te moeten beëindigen.

"Ik moet natuurlijk wel realistisch zijn. Het belangrijkste is uiteraard mijn gezondheid. Het is aan de artsen om te bepalen of een comeback nog mogelijk is. Maar het gaat inmiddels goed met mij", zegt Casillas zondag tegen FC Porto TV.

Casillas leek al een punt te hebben gezet achter zijn loopbaan. Voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa van FC Porto verklapte in februari dat de routinier na dit seizoen stopt omdat hij zich wil richten op zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond RFEF.

Casillas ontkent dat nu dus. "Ik heb nog een contract tot volgend jaar zomer hier bij FC Porto, dus ik wil zeker proberen om nog een keer onder de lat te staan tijdens een wedstrijd. Maar nogmaals, dat ligt niet in mijn handen, maar in die van de artsen."

'Ik koester de mooie momenten meer'

Casillas werd begin mei vorig jaar getroffen door een hartaanval en trad tijdens zijn herstel in juli toe tot de technische staf van FC Porto. Hij maakte in november alsnog zijn rentree op het trainingsveld, maar maakte nog geen minuten in een wedstrijd.

"Na mijn hartaanval was ik een maand neerslachtig. Ik durfde niet te lopen, me niet in te spannen en ook niet te slapen. Dat is ondertussen veranderd. Ik koester de mooie momenten meer. Voetballers beseffen soms te weinig hoe goed ze het hebben."

Dit seizoen wordt er mogelijk niet meer gevoetbald door de coronacrisis, waardoor Casillas zich in dat geval moet concentreren op volgend seizoen. De UEFA heeft bij alle nationale bonden er wel op aangedrongen om waar mogelijk dit seizoen af te maken.

Casillas speelt sinds 2015 voor FC Porto en daarvoor liefst zestien jaar voor zijn jeugdclub Real Madrid. Hij won met Real onder meer drie keer de Champions League en werd met Spanje in 2010 wereldkampioen en in 2008 en 2012 Europees kampioen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.