Een jonge fan van Leeds United doet er alles aan om zijn favoriete speler Ben White te behouden voor de Championship-club. De vijfjarige Daniel heeft in een brief al zijn spaarcentjes aangeboden aan Brighton & Hove Albion, dat White dit seizoen verhuurt aan Leeds.

"Kunnen we please please please Ben kopen aan het einde van het seizoen. Ik heb alle centjes geteld die in mijn spaarvarken zitten en kom aan 15,07 pond. Hopelijk helpt dit", schrijft Daniel in de brief die is verstuurd naar Brighton.

Daniel kreeg een brief terug van Brighton, maar werd daarin teleurgesteld. "We hebben serieus nagedacht over je aardige aanbod, maar ik weet dat onze manager en technisch directeur Ben als een zeer belangrijk onderdeel van onze toekomst beschouwt", reageert voorzitter Paul Barber.

"Ik vrees dus dat we Ben niet kunnen verkopen aan Leeds. Het is goed van je dat je al je centjes wilt uitgeven om je club te helpen en je hebt duidelijk een goed oog voor exceptioneel talent, dus misschien is scout wel jouw toekomstige baan."

Zowel Brighton als White doet op Twitter wel een oproep om in contact te komen met de familie van Daniel, die zich dus waarschijnlijk kan verheugen op een ontmoeting met zijn idool zodra dat veilig wordt geacht in de coronacrisis.

White is dit seizoen een van de sterkhouders van Leeds, dat tweede staat op het tweede niveau in Engeland. De 22-jarige verdediger heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd al gespeeld voor de club omdat het seizoen wellicht niet kan worden hervat. Hij ligt bij Brighton nog vast tot de zomer van 2022.

