Justin Kluivert ontvangt samen met de rest van de selectie van AS Roma de komende vier maanden geen salaris. Volgens de club leggen de spelers en technische staf bovendien geld bij zodat alle andere werknemers hun volledige salaris blijven ontvangen.

"Met dit vrijwillige gebaar om de rest van het seizoen geen salaris meer te ontvangen, bewijzen de spelers en de technische staf dat we meer dan ooit met elkaar verenigd zijn", schrijft directeur Guido Fienga zondag op de site van zijn club.

"Onder leiding van aanvoerder Edin Dzeko en trainer Paulo Fonseca laat de selectie zien waar deze club precies voor staat. We bedanken de spelers en de technische staf voor dit fantastische gebaar richting alle werknemers van de club."

Begin deze maand stemden de clubs in de Serie A unaniem in met een voorstel om de salarissen van de coaches en spelers met maximaal een derde te korten, als er vanwege het coronavirus niet meer kan worden gevoetbald. De clubs moesten met de eigen spelers nog wel tot een akkoord komen.

De spelers staan alleen de volledige vier maanden salaris af als de competitie niet meer wordt hervat. Mocht de Serie A toch nog worden uitgespeeld, dan zal de selectie op basis van sportieve prestaties alsnog een deel van het salaris ontvangen.

Juventus bereikte eerder al akkoord

Juventus bereikte eerder al een akkoord met de spelers en coaches om in de periode maart tot en met juni een deel van hun salarissen te korten. Bij de koploper van de Serie A gaat het in totaal om zo'n 90 miljoen euro.

De Italiaanse voetbalbond FIGC sprak deze week de hoop uit dat de clubs in de Serie A op 3 mei weer kunnen trainen. Op die datum is de huidige lockdown afgelopen in Italië, dat na de Verenigde Staten en Spanje het land is met de meest geconstateerde besmettingen en na de VS het land met de meeste dodelijke slachtoffers.

