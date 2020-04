De voetballers van Wuhan Zall zijn zaterdag na maanden van omzwervingen als helden onthaald op het station van Wuhan, de stad waar het coronavirus als eerste uitbrak. De spelers, die de stad in januari waren ontvlucht, werden door honderden supporters opgewacht.

De selectie van Wuhan Zall vertrok in eerste instantie naar het Spaanse Malaga, waar een trainingskamp werd belegd. Half maart besloot de ploeg uit Spanje te vertrekken, omdat ook daar het coronavirus in alle hevigheid was uitgebroken.

Na een tussenstop van enkele dagen in Duitsland keerden de spelers terug naar China, waar de ploeg bij aankomst verplicht drie weken in quarantaine is gegaan. Omdat Wuhan nog altijd hermetisch van de buitenwereld was afgesloten, moesten de voetballers noodgedwongen verblijven in de provincie Guandong, een kleine 1.000 kilometer van Wuhan.

Nadat de maatregelen in de afgelopen weken steeds verder werden versoepeld, kon de selectie deze week terug naar Wuhan reizen. Daar werden de spelers zaterdag als helden onthaald op het station.

Supporters van Wuhan Zall heten de spelers van de club welkom op het station van de stad waar het coronavirus uitbrak. (Foto: Pro Shots)

Meeste profclubs ontvluchtten China

Wuhan Zall, dat uitkomt in de Chinese Super League, is lang niet de enige club die China tijdens de uitbraak van het virus ontvluchtte. Vrijwel alle clubs uit de hoogte competitie van het land gingen na de uitbraak op trainingskamp in het buitenland.

De Chinese Super League zou op 22 februari beginnen, maar is tot nader order uitgesteld. De meeste teams zijn in de afgelopen weken wel weer begonnen met trainen.

De spelers van Wuhan Zall hebben de komende dagen vrij gekregen zodat ze hun families weer kunnen zien. Woensdag staat de eerste training op het programma.

In China zijn volgens officiële cijfers ruim 4.600 mensen overleden aan het coronavirus. Ruim 80.000 mensen waren met COVID-19 besmet. In de afgelopen dagen zijn er nauwelijks besmettingen bij gekomen.

